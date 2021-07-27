王定宇爆本週「超過150萬劑疫苗」抵台　陳時中回應了！

▲指揮官陳時中證實，今下午將有58萬劑疫苗抵台。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

民進黨立委王定宇今（27日）中午受訪時提到，本周包括AZ、莫德納，將會有超過150萬劑疫苗抵台，預計會分成兩到三班飛機來台。對此，指揮官陳時中下午在記者會中回應，今天下午已有58萬劑AZ抵台，有好消息會隨時跟大家報告。

王定宇透露，現在我國疫苗庫存量約2、300萬劑，這周還會有超過150萬劑的AZ和莫德納疫苗將來台，都是我國自己採購的部分，現在國內疫苗預約已經開放到38歲以上，相信很快就可以讓18歲以上的民眾預約接種。

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陳時中則表示，今天下午將有58.2萬劑AZ疫苗到貨，確實進貨量不太容易掌握，這58萬劑也「花了些精神、做了相關溝通」才順利進來台灣，若有好消息會隨時跟大家報告。

中央流行疫情指揮中心今公布新增16例本土確診個案與1例死亡個案，國內疫情趨於穩定，指揮中心宣布自今日起至8月9日全國降為二級防疫警戒。指揮中心也表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」將自今14時起重新開放意願登記，滿18歲的民眾都可以上網預約，此外，本次意願登記新增高端疫苗選項，滿20歲以上的民眾都可以選擇。