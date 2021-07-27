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「把自己當成最大的對手」　賴清德勉勵舉重好手郭婞淳、陳玟卉

▲舉重女神郭婞淳。（圖／中華奧會提供）

▲舉重女神郭婞淳。（圖／中華奧會提供）

記者杜冠霖／綜合報導

奧運相關賽事進入第3日，我國代表隊選手陸續登場，舉重好手郭婞淳、陳玟卉將在下午迎來首戰，對此，副總統賴清德表示，郭婞淳已經拿下世大運、亞運、亞錦賽、世錦賽的金牌，金牌大滿貫就只差1個奧運，「今天下午請一起為婞淳加油打氣！」

賴清德27日在臉書發文指出，把自己當作最大的對手，是郭婞淳的自我要求，在幾次大型國際賽事中，郭婞淳曾因受傷、緊張、身體不適或心緒不集中而表現失常，一面面金牌的背後，是她曾自責落淚，更加苦練的結果，也累積了眾多金牌以及保有女子59公斤級抓舉110公斤、挺舉140公斤和總合247公斤的3項世界紀錄。

賴清德表示，中華舉重隊總教練林敬能形容婞淳的訓練狀態是「就算比你們強，還是比你們更認真」，因為她承受的壓力、她要舉起的重量，已經超過我們的想像，「把祝福跟鼓勵放前面，把歡呼跟祝賀放後面，現場就交給教練跟選手，今天下午請一起為婞淳加油打氣！」

郭婞淳是近年台灣舉重的代名詞，2017年世大運挺舉142公斤破世界紀錄，又在亞運、世錦賽、亞錦賽等國際賽事摘金，更是目前舉重59公斤級三項世界紀錄保持人。

賴清德指提到，在亞錦賽抓舉100公斤、挺舉128公斤、總和228公斤橫掃3面金牌，一戰成名的陳玟卉 ，將代表台灣出戰女子64公斤級的硬仗，勁敵是來自哥倫比亞跟加拿大選手，「這是陳玟卉第一次叩關奧運，預祝能全力以赴、超越自我，拼出最好的成績！」

陳玟卉過去則是女子71公斤量級前全國紀錄保持人，2018年她參加世界大學舉重錦標賽時，降至63公斤量級出賽，今年在烏茲別克亞洲舉重錦標賽64公斤量級，以抓舉100公斤、挺舉128公斤、總和228公斤包辦三面金牌，一戰成名。

▲我國女子舉重好手陳玟卉。（圖／資料照）

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