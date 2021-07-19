疑妻外遇亂刀砍死妻　狠夫「符合自首要件」判刑9年半

▲醋男疑妻外遇持刀砍刺致死警方封鎖殺妻案現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市52歲黃姓男子長期與張姓妻子相處不睦，去年8月間兩人在平鎮區住處發生口角，黃男一直懷疑妻子與印尼男子外遇，情緒失控下趁著酒意持水果刀朝妻子頸、胸、背等部位砍、刺多刀，妻當場倒於血泊中經送醫仍不治，黃男在殺妻後以LINE通訊軟體告知友人殺妻，並要求向警方報案，桃園地方法院19日以黃男符合自首減刑且犯後態度尚稱良好，判處有期徒刑9年6月。

▲▼醋男疑妻外遇深夜酒後持水果刀殺妻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，黃姓男子與47歲的張女同為印尼華僑，結婚後育有1男1女均已成年，黃男懷疑張妻移情別戀與印尼男子外遇，2人經常為此爭執不下，2020年8月26日晚間8時許，兩人再度因細故爭吵，已微醺的黃男突然情緒失控衝入廚房持水果刀，朝妻子頸、胸、背、膝、肩等多處一陣亂砍亂刺，並在張女往3樓逃跑時仍予以追砍，導致張女失血過多倒於血泊中。

黃男行兇後還持刀自殘腹部至少6刀，並打LINE給黃姓友人告知殺妻情事，並要求黃姓友人報警和交代後事，友人打電話給黃之女兒回家查看，發現媽媽倒於血泊中，爸爸腹部大量流血但意識清醒，警方趕抵後將兩人送醫急救，其中張女急救後還是宣告不治，黃男則在加護病房治療，經抽血檢測有酒精反應。

桃園地方法院以黃男殺妻後，通知友人報警，符合自首減刑要件，且坦承殺妻犯行，又以實際行動賠償被害人家屬獲得原諒，犯後態度尚稱良好，今日判處黃男有期徒刑9年6月。

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