快訊／降二級首日！第4輪疫苗38歲↑今起預約　陳時中14:00說明

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍台北報導

今天開始全國警戒降至二級，中央流行疫情指揮中心下午2時召開記者會，由指揮官陳時中主持，說明疫情與防治作為。警戒下降後，部分措施開始鬆綁放寬；另今天開放38歲以上族群進行第四輪疫苗預約，還有捷克宣布捐贈我國3萬劑疫苗，相關內容預期都將於記者會中說明。

中央流行疫情指揮中心說明，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第四輪預計自7月30日起開打。自7月27日上午10時起，1983年12月31日(含)以前出生之民眾、宜蘭縣/基隆市因受颱風影響取消預約者、以及第三輪已收過簡訊但尚未完成預約者共約144萬人，將陸續收到預約簡訊，預約接種期程至7月29日中午12時截止。

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本輪可接種疫苗為AstraZeneca COVID-19疫苗，施打期間預計自7月30日至8月6日止，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾準時前往接種。

指揮中心再次提醒，請民眾於「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」開放意願登記時，先進行意願登記，後續才會收到預約簡訊通知。系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者才可進行下一步預約接種。尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。