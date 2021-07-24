印度西部豪雨土石流　至少112人死亡…數百村莊交通全斷

▲印度西部豪雨引發水災和土石流災情。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

印度西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra） 近日遭遇季風雨季，暴雨在部分地區引發土石流，多處地窪地區淹水，已經至少有112人喪生，數百座村莊交通中斷。

根據《衛報》報導，印度西岸部分地區24小時內累積雨量高達594毫米，當局緊急疏散低窪地區民眾，防止可能出現的水壩洩洪發生。馬哈拉施特拉邦政府首席部長薩克雷（Uddhav Thackeray）表示，強降雨導致多處地方土石流、河流氾濫成災，水壩不得不放水洩洪，因此將河岸附近居民轉移至安全地點避難。

馬哈拉施特拉邦首府孟買東南方約180公里的塔利耶（Taliye）發生山體滑坡，將村莊大部分都夷為平地，至少有38人死亡。當局表示，馬哈拉施特拉邦一共發生9起土石流災害，造成59人死亡，另外還有15人在與豪雨有關的事故中喪命。

官員表示，在薩塔拉（Satara）和賴加德（Raigad）地區恐怕還有數十人受困在土石流災區，目前正在積極搶救中。另一名官員稱，在連結孟買與印度科技中心班加羅爾的國道上，有數千輛卡車因為大雨而受困，當地還有數百座村莊和城鎮面臨無電無水可用情形。

印度每年6月至9月為雨季，季風帶來的強降雨經常造成嚴重災情，但雨季同時也為印度提供了全年70％的降水量，對印度農民而言非常重要。

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