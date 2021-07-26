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嘉義市府新官上任　政風處長吳武璋、工務處長蘇文崎26日就職

▲嘉義市府政風處新任吳武璋處長、工務處新任蘇文崎處長於26日就職。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市府工務處新任蘇文崎處長26日就職。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府一級主管，政風處處長及工務處處長於26日新上任，原任政風處處長葉鴻銘任期屆滿，調任台灣糖業股份有限公司政風處，遺缺由臺灣高等檢察署臺南檢察分署政風室主任吳武璋接任；原任工務處處長郭拱源辭職，遺缺由交通部公路總局工務組副組長蘇文崎接任。

▲嘉義市府政風處新任吳武璋處長、工務處新任蘇文崎處長於26日就職。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市府政風處新任吳武璋處長26日就職。（圖／嘉義市政府提供）

新任政風處處長吳武璋，54年次，台南市人，東海大學法律系，80年特種考試法務部調查局調查人員乙等特考合格，曾任臺南縣環境保護局政風室主任、臺南縣政府政風處科長、臺灣臺南地方法院政風室主任、臺灣高等檢察署花蓮檢察分署政風室主任、臺灣高等檢察署臺南檢察分署政風室主任等職務。

吳武璋表示，將在現有良好基礎上，配合黃敏惠市長推動廉政維新並加強政風人員訓練，積極辦理廉政、肅貪與查賄等業務，與檢、警、調、廉密切聯繫，並協助市府預防貪瀆不法事件發生，提升嘉義市政府廉政整體效能，同時創造優質公務環境。

新任工務處處長蘇文崎，58年次，國立中興大學土木工程研究所碩士，86年專技土木工程技師及格、85年特種考試臺灣省及福建省基層公務人員考試三等考試土木工程科合格，曾任交通部公路總局工務組副組長、交通部公路總局第三區養護工程處副處長、交通部公路總局東西向快速公路高南區工程處副處長、交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處副處長等職務。

蘇文崎表示，很榮幸在市長黃敏惠的邀請下，加入市府團隊，服務嘉義市民。原先在公路總局服務，也曾在不同養護工程處服務過，並有過相關重大工程的歷練，未來也會積極努力配合黃敏惠市長推動幸福城市，同時秉持著為民服務，全力以赴辦理相關公共工程。

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