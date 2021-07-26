中華郵政無接觸服務再進化！　手機掃QR Code三步驟秒簽收

▲疫情期間中華郵政推出多項零接觸配送服務，提升簽收、配送安全性。（圖／翻攝自王國材臉書）

記者許維寧／台北報導

因應疫情，中華郵政近期陸續啟動各項「零接觸」配送服務，今（7/26）中華郵政表示，再推出QR Code無接觸簽收服務，民眾透過手機掃描、輸入收件人資訊送出，三個步驟即可快速完成簽收。

中華郵政於疫情期間推廣零接觸服務，繼PDA照相取代郵件簽收後，中華郵政也於今日推出QR Code零接觸郵件簽收服務，民眾可透過智慧型手機掃描郵差PDA上之QR Code，確認簽收網頁顯示郵件訊息正確後，輸入姓名並點擊確認簽收，即可快速完成簽領。

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另外，中華郵政也於全台配置約2400座「i郵箱」，提供民眾郵寄件、取件等服務，i郵箱也具備收寄、配送全程零接觸等安全性。中華郵政也建議，民眾可於疫情期間善加利用，相關服務據點和內容可至EZPost網站查詢，但受疫情影響，目前仍有約25座i郵箱未開放，多放置於雙北大專校院內、體育館等地，開放時間仍要視雙北地方政策而定。

為降低接觸傳染風險，中華郵政也建議民眾，簽領掛號郵件時務必全程佩戴口罩，並使用自備簽收郵件用筆或智慧型手機。

▲郵局推出無接觸簽收服務。（圖／中華郵政提供）