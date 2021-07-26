快訊／侯友宜：疫情有狀況就拉回警戒三級　三大監測指標曝光！

記者楊蕓／新北報導

明（27）日全國疫情警戒三級將降回二級，新北市長侯友宜表示，新北市府將持續做好監測，將根據國際通用疫情評估指標監測疫情狀況，包括疫苗覆蓋率、醫療量能及確診數，此外，將持續監測疫情數據、社區篩檢站持續運作找出隱形傳播鏈、持續觀測人流、車流與景點的活動狀態，若疫情有狀況，隨時可以拉回警戒三級。

▲新北疫情0726。（圖／新北市政府提供，下同）

侯友宜指出，各國解封後確診數仍大增，如新加坡疫苗覆蓋率72%，解封前僅10例個案，解封後短短一週就上升到134個，增加倍數為13.4；以色列覆蓋率達66.5%，解封後暴增1102人確診，上升73.5倍；澳大利亞的覆蓋率為30.4%，解封一週後也上升130例個案，侯友宜說，別國覆蓋率已經達到30%，解封後仍然倍數成長，「何況台灣覆蓋率只有26.05%，因此我們對於解封更應謹慎面對。」

侯友宜表示，降級後新北會將續根據「國際通用疫情評估指標」監測疫情狀況，分別是疫苗覆蓋率、醫療量能及確診數。在疫苗覆蓋率上，相關參數包含第一線醫療與接觸人員、年長與高風險族群、高接觸頻率族群（賣場、教師、保母、駕駛等）。

醫療量能部分，新北將每日監測重症率與致死率，以及病床、集中檢疫所、防疫旅館空房量；確診數部分，則會即時追蹤每日確診量和Rt值（7日平均）、精準疫調降低感染源不明人數，並持續擴大篩檢。

▲新北市長侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）