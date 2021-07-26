解救爸媽！台中圖書館27日起開放入館　每時段上限50人禁K書

▲解救爸媽！台中圖書館明起開放入館每時段上限50人、禁K書。（圖／市府提供，以下同）



記者游瓊華／台中報導

爸媽獲救了！27日起調降為二級警戒，台中市立圖書館開放44間圖書館部分區域，並實施人流總量管制，各館進館人數將依照面積計算，並以50人為上限。中市圖也呼籲讀者「快速取書，一次借足」，以減少在館內的停留時間，另外閱覽區部分開放，但若有民眾在內K書，館方會勸導離開。

台中市立圖書館統計，疫情期間推出「書香便利送」宅配書箱到府及「得來速窗口取書」等措施，台中市民統計申請量高達15萬冊，目前還有超過1萬冊未取，今日前已到館預約書，可延長至8月15日前取書，提醒民眾收到預約書到館通知後，可盡速前往各館領取；此外，中市圖也提醒，明日起到館的預約書，保留期限將恢復為7天，請民眾在期限內到館領取。

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館長張曉玲指出，圖書館將適度開放部分區域讓讀者入館使用，並採取總量人流管制，各館會依照面積計算容留人數並公告於入口明顯處，單一時段館內總人數不超過50人，如果遇到滿額的情況，會採取一進一出的管控方式。

館內的閱覽區採間隔座或梅花座，每個座位間隔1.5公尺，閱覽桌也會架設隔板，以降低飛沫傳染機會，此外，空間狹小或不容易維持社交距離的區域，包含討論室、自習室、視聽室和公用電腦區仍暫停開放。