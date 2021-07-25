楊勇緯奪銀　他問「戰神朱木炎當年有多猛？」網曝：打奧運用飛的

▲朱木炎有台灣戰神之稱。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

東京奧運正式開打，中華柔道隊選手楊勇緯在24日一路過關斬將，最終在金牌戰中勇奪銀牌，帥氣又亮眼的外型，讓他瞬間圈了大批粉絲，也令不少人想起，2004年在雅典奧運拿下金牌的戰神朱木炎，好奇問「當年朱木炎有多屌？」有網友憶起「屌到跆拳道比賽為他改規則」、「曾經掀起台灣兒童跆拳熱」。

柔道男神楊勇緯一戰成名，型男外表與比賽時帥氣的英姿，在PTT上掀起一陣討論，有網友想起2004年的雅典奧運，當年朱木炎和陳詩欣替台灣踢回兩面金牌，之後帶起一波跆拳道熱潮，求問「朱木炎當初有多屌？」

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對於台灣戰神朱木炎超強快踢，網友們紛紛大讚，「踢到快死人」、「當時他沒對手不是隨便說說的」、「你可以去找他奧運影片來看，真的神扯」、「跳起來能踢三下的人，世界可不多」、「踢到奧運受不了改規則，你說呢」、「打法很酷啊，飛來飛去，是真的有實力的」、「他拿金牌那場真的屌，從頭到尾把對手壓著打」。

▲網友憶起台灣戰神超猛的比賽。（圖／翻攝自PTT）

朱木炎2004年代表中華臺北，參加夏季奧林匹克運動會男子組第一量級（58公斤級）比賽，一路過關斬將，並在決賽中以6:1擊敗墨西哥隊選手，在跆拳道女將陳詩欣拿下奧運首面金牌後，朱木炎再拿下1面金牌，為中華隊締造單日2金的傲人成績。有網友憶起感動表示，「當時連兩次放國旗歌，真的讓台灣很出頭」。

朱木炎練就一雙彈簧腿，絕招是旋風式連環快踢，在國際跆壇還被冠上「無敵鐵金剛」的封號，之後跆拳道的規則改變，加上他的打法遭到世界各國破解，讓他招牌的旋風式連環快踢受到很大限制。朱木炎在2008年北京奧運獲得銅牌成績，賽後便宣布正式退休，結束選手生涯。