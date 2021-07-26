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「我只是奪牌工具人」　前國手出賽斷靭帶竟遭放生機場

前橄欖球國手謝秉益2013年比賽時膝蓋韌帶撕裂，但回國下了飛機隊伍就地解散，沒有任何人協助他就醫。（圖／讀者提供）

▲前橄欖球國手謝秉益2013年比賽時膝蓋韌帶撕裂，但回國下了飛機隊伍就地解散，沒有任何人協助他就醫。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

正當「戴資穎經濟艙事件」搞得蔡政府灰頭土臉之際，「網球一姐」謝淑薇跟著在網路上砲轟，妹妹謝語倢遞補進入東奧網球女雙名單，卻沒有教練陪同參賽，痛批中華民國網球協會資源分配不均。一名前橄欖球國手也向本刊控訴，當年出國比賽時造成韌帶撕裂無法行走，回台後下了飛機卻立刻被放生，無人搭理！

體育界人士表示，為避免總統蔡英文「體育改革」淪為空談，政府務必要求單項協會與運動員之間明訂培訓公約，載明權利義務關係。

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烟花颱風登陸前夕，30歲的器材公司業務經理謝秉益（阿秉）冒雨駕車南下高雄鳳山體育館，保養閒置已久的健身器材，迎接7月26日的降級解封。路途中，阿秉聽到「戴資穎經濟艙事件」，一陣感慨頓時湧上心頭。

阿秉說，他在17歲那年成為橄欖球國手，曾多次代表台灣出賽，雖然國手進駐國家訓練中心，已算是得到最完整的照顧，但在高強度的訓練環境下，國手每天消耗大量熱量，伙食費卻只有300元，隊員沒人吃得飽，只好自己花錢填飽肚子，還得常常面對家人的質問。

「我根本就是拿家裡的錢，替國家打球。」阿秉回想，10年的國手生涯認真地說，國家長期對待國手的態度，讓他覺得自己只是「奪牌工具人」。2013年間，他參加亞洲橄欖球七人制巡迴賽時，膝蓋韌帶不幸撕裂，無法正常行走，回台後下了飛機，參賽隊伍卻立刻就地解散，「真的很傻眼！沒有人告訴我該怎麼辦？」當時只有21歲的他，楞在機場大廳好一會兒。

阿秉最後自行透過學長介紹，找到一名專門治療運動傷害的醫生動刀，雖然中華民國橄欖球協會居間幫忙申請保險，卻沒人替他安排復健、重訓等後續事宜，慘被放生的阿秉只能自求多福。

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