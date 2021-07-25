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楊勇緯奪銀「東奧推特不給國旗」！網友衝入刷一整排喊：Taiwan

▲▼楊勇緯。（圖／達志影像／美聯社）

▲楊勇緯在東奧柔道60公斤級賽事，不敵名將高藤直壽拿下銀牌，在台上不禁流下男兒淚。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

柔道國手楊勇緯24日在東京奧運勇奪銀牌，帥氣外表及高超的實力擄獲台日網友的芳心。沒想到，東奧的推特官網公布名次時，每名選手的名字後方都有國旗，卻唯獨遺漏楊勇緯，讓不少網友留言質疑東奧官方的作法，直接刷一整排的國旗「幫忙補上」。

東奧官方24日在推特上發出24日男子柔道60公斤組的結果，但金牌、雙銅牌的選手都有附上國旗，唯獨楊勇緯的名字後方空蕩蕩，甚至連「中華台北」的會旗都沒有。

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▲▼楊勇緯奪銀「東奧推特不給國旗」！網友衝入刷一整排喊：Taiwan。（圖／翻攝推特）

▲▼東奧推特不給國旗，各國網友直接幫忙補上。（圖／翻攝東奧推特）

▲▼楊勇緯奪銀「東奧推特不給國旗」！網友衝入刷一整排喊：Taiwan。（圖／翻攝推特）

許多網友看到紛紛留質疑東奧官方，「台灣國旗在哪？」、「所以你公然否認運動員的旗幟？你是一個中立的非營利組織耶」、「也許瞎了，在表情符號找不到旗幟，讓我給看看放大版的，這是台灣」、「為什麼楊勇緯後沒有名字？政治偏見和歧視是違反運動規則的，不是嗎？」

除了台灣網友留言、張貼台灣國旗之外，不少日本網友也留言力挺，「台日友好！」「我們很遺憾世界不敢說出台灣的名字，因為怕中國生氣。即使在台灣，也有人害怕說出我們的名字會被中國攻擊。我們明白為什麼不插國旗，但也感到失望和悲傷…」。此外，日本奧運委員會的官方推特，在推文中都有明確標示出台灣國旗。

▼日本奧委會推文中有台灣國旗。（圖／翻攝推特）

▲▼楊勇緯奪銀「東奧推特不給國旗」！網友衝入刷一整排喊：Taiwan。（圖／翻攝推特）

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