奧運前3名獎金500萬元起跳　律師分享這樣領CP值最高

記者黃翊婷／綜合報導

柔道國手楊勇緯24日在東京奧運勇奪銀牌，25日19歲跆拳道女將羅嘉翎也摘下中華代表團本屆首面奧運銅牌。律師林智群在臉書PO文列出《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，認為運動員若在奧運獲得前三名佳績，採用「按月領取獎金」的方式應該會比較划算，例如銅牌一年可領28.8萬，領17年5個月就超過500萬元。

▲羅嘉翎在東奧跆拳道女子57公斤級比賽中贏得銅牌。（圖／翻攝自Instagram／chia__ling_）

繼「柔道男神」楊勇緯為中華隊奪下銀牌後，跆拳道女子57公斤級19歲小將羅嘉翎一路過關斬，摘下個人生涯首面，也是中華代表團本屆首面奧運銅牌。此外，羅嘉翎也確定進帳國光獎金新台幣500萬元，本次國光獎金累積頒發來到1650萬元。

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▲楊勇緯（左）在東奧柔道60公斤級賽事，不敵名將高藤直壽（右）拿下銀牌。（圖／達志影像／美聯社）

根據《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，奧運屬於一等比賽，進8強至少可領到90萬元， 7、8名獲90萬元，5、6名可獲150萬元；若是選手闖進4強，獎金從300萬元起跳，第4名拿300萬元、銅牌領到500萬元、銀牌700萬元、金牌2000萬元。

而同規章中第14條提到，「獎助學金應一次領取。但獲得奧運前3名者，得選擇依下列金額按月領取月獎助學金，奧運第一名新台幣12萬5000元；奧運第二名新台幣3萬8000元；奧運第三名新台幣2萬4000元。」

▲奧運前3名者可按月領取獎助學金。（圖／翻攝自法務部全國法規資料庫）

律師林智群25日在臉書PO文中提到，若不考慮通貨膨脹，運動員按月領取獎助學金，應該會比較划算，例如金牌一年可領150萬元，領超過13年4個月就相當於2000萬元；銀牌一年可領45.6萬元，領15年5個月就超過700萬元；銅牌一年可領28.8萬，領17年5個月就超過500萬元。

林智群認為，考量到運動員大多不超過30歲，20幾歲拿到「終身俸」CP值比較高，加上依據《所得稅法》第4條第1項第8款規定，這些獎金是國內外政府、教育文化團體為獎勵進修而發，所以免納所得稅。