蔡英文揭內心佩服盧彥勳4大特質　承諾一起完成心願

▲東奧中華網球隊，盧彥勳完成生涯最後一戰。（圖／體育署提供）



記者陶本和／台北報導

我國奧運「五朝元老」盧彥勳25日出戰東奧列男單第4種子、世界排名第5的德國好手澤瑞夫 （Alexander Zverev），最終以1：6、3：6出局。對此，總統蔡英文在臉書表示，她非常佩服，這麼多年來，他展現勤奮、謙遜、自律和堅持。

對於盧彥勳，蔡英文表示，他20年職業生涯，五屆奧運代表，一顆永不忘回饋台灣的初心，「謝謝彥勳，台灣的網球一哥！」

蔡英文表示，今天中午盧彥勳在豔陽下，完成了本屆奧運的賽事，並將卸下職業球員的身分，從2004雅典奧運開始，他用手中的球拍，在奧運殿堂上，一次又一次讓世界看見台灣，也讓球迷留下了滿滿的回憶。

蔡英文指出，盧彥勳職業生涯累積的成就，許多都是台灣男網史上第一，在球場外，他是第一位當選ATP（職業網球聯合會）球員理事的台灣人，也願意為台灣的體育發展提供建言。

蔡英文表示，不論是在國際網壇還是國內，他總是為了選手的權益和更好的網球環境，不斷貢獻自己的想法，「我真的非常佩服，這麼多年來，彥勳展現出的勤奮、謙遜、自律和堅持」。

蔡英文相信，盧彥勳職業生涯的謝幕，將會是另一段美好旅程的開始，「謝謝彥勳，更要表達深深的祝福！你提過想培育後進的心願，以及其他該做的事，我們一起努力」。