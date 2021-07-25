網球場淪烤爐！　東奧選手「熱到崩潰」聯合要求：延後開賽時間

▲球王喬科維奇（Novak Djokovic）認為，東京目前室外溫度太高，為了選手的身體狀況，應該調整比賽時間。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

東京奧運各項賽事正如火如荼地舉行中，舉辦地東京卻也迎來猛烈的酷暑，讓許多必須在室外比賽的選手苦不堪言。位於世界排名上位圈的各國網球好手更是接連發聲，要求主辦單位能夠針對酷暑做出應對措施，調整比賽時間。事實上，23日就有一名俄羅斯奧委會（ROC）女子射箭選手因不堪炎熱的天氣中暑倒地，最後更是被擔架抬走。

東京奧運的網球賽事24日正式開打，然而根據CNN報導，男網單打世界排名第一的塞爾維亞選手諾瓦克·喬科維奇24日打完首戰後直言，「這裡又熱，濕度又高，整個網球場都被熱氣塞滿了。」同時他也呼籲東奧能夠將比賽時間延後至傍晚以後。

男網單打世界排名第二的俄羅斯選手丹尼爾·梅德韋傑夫更直呼東京的酷暑與高濕度是「最糟糕的環境。」他認為，受到惡劣天氣影響，調整網球開賽時間是非常必要的，自己非常贊同喬科維奇的說法。梅德韋傑夫說，「就算是下午3時再開賽，也至少有7個小時可以比賽。明明可以讓所有選手更輕鬆，不知道為何主辦方就是不肯更改比賽時間。」

另一方面，俄羅斯奧委會的女子射箭選手23日上午結束長達2個多小時的比賽後，在回到休息區前，中暑昏倒，整個人就這樣倒在草皮上，最後則是被擔架抬走。

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