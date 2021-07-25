網紅衝夜店「1晚熱吻7男」後確診！　拍片曝病情：完全不後悔

記者吳美依／綜合外電報導

英國7月19日起全面解封，25歲網紅傑克森（Jack Jackson）一聽見午夜鐘聲響起，立刻與其他幾百人一起衝進夜店狂歡。他先後與7名男人熱吻，度過了「史上最棒的夜晚」，雖然不久後篩檢確診新冠肺炎，但卻拍片表示，自己對此「一點也不後悔」。

《太陽報》等外媒報導，傑克森在TikTok影片中表示，倫敦的天堂夜店（Heaven Nightclub）於19日凌晨0時重新開張，他看著彩帶與氣球從天花板降落，感動得喜極而泣，「我後悔在那晚親吻7個男人嗎？絕對不會。那是一個如此美妙的夜晚，我們現在終於能夠好好過生活了」。但是，那部自曝病情的原始影片疑似已遭刪除。

▲傑克森在夜店親吻7男，不久後確診新冠肺炎。（圖／翻攝ig帳號jackjackson767）



傑克森出現咳嗽與高燒症狀，雖只持續2天，但卻已擾亂工作，也害得家人必須隔離觀察。他承諾，下次出去玩時，一定不會再親吻他人，但也生氣大罵，「我真他X的受夠了新冠肺炎，它能不能滾開？因為它真的像狗屎一樣，爛透了！」

英國疫苗大臣札哈維（Nadhim Zahawi）於19日宣布，國內所有18歲以上成人預計9月底打完2劑疫苗，此後夜店、活動會場等「大型擁擠場所」將必須提供接種證明才可入內。

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