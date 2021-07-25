鄉民又戀愛了！東奧女跆拳49kg級「身材太驚人」：根本模特兒之戰

▲以色列銅牌選手阿維沙·森貝格。



記者黃可昀／綜合報導

國際這兩天都在關注東京奧運賽事，除了激烈的戰況外，選手們的顏值也意外成為討論亮點，其中已完賽的「女子跆拳道49公斤級」備受矚目，每位選手除了實力爆發，外貌也是讓人目不轉睛，甚至在PTT掀起一波騷動。

▲西班牙銀牌選手亞德蓮娜。

一名網友在PTT問卦「女子跆拳道49kg根本模特兒之戰吧？！」她舉例銀牌選手亞德蓮娜·塞雷佐（Adriana Cerezo）、銅牌選手阿維沙·森貝格（Avishag Semberg）以及殿軍山田美諭，每個人除了臉蛋吸睛，身材更是高挑有線條，媲美模特兒的標準，整場賽事看起來都賞心悅目。

▲泰國金牌選手班妮巴·翁巴達那吉。



據了解，女子跆拳道49公斤級的選手普遍都很高，體重一致49公斤，來自泰國的金牌選手班妮巴·翁巴達那吉173公分，西班牙銀牌選手亞德蓮娜168公分，以色列銅牌選手166公分，日本殿軍山田美諭167公分，前四名選手的平均身高就達到168.5公分，各個又高又瘦。

▲日本殿軍山田美諭。



鄉民紛紛朝聖，「銅牌的也太美了」、「前幾張根本明星品牌代言照吧」、「銅牌可以直接出道了吧」、「原來是選美啊！我以為是奧運勒」、「金牌很清秀好美」、「好羨慕會打又漂亮」、「銅牌也太正了...戀愛了」、「五官比例很美精緻」。