每分鐘射速2萬發！　2230近防炮攔截5馬赫高超音速導彈

▲央視曾在新聞率先曝光2230型近防炮的研製消息。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

雖已擁有堪稱全球現役海軍最強悍的1130型近防炮，但大陸未停止多管近防炮的研發腳步，射速每分鐘達到2萬發的2230型近防炮即將橫空問世。據了解，這款全新近防炮系統不僅可輕鬆打爆3馬赫超音速反艦導彈的襲擊，甚至還可攔截5馬赫高超音速反艦導彈，但尋求高射速下每分每秒所噴出的巨額造價，卻成為日後上艦的最大疑慮。

全新2230近防炮是由《央視》相關報導中率先披露，該系統擁有22根30毫米炮管，比中國海軍現役054AG型導彈護衛艦、052DL型防空驅逐艦、055型萬噸大驅、075型兩棲攻擊艦、航母福建艦等主力艦上的1130型近防炮系統，還要多出11根30毫米炮管。

資料顯示，2230型近防炮每分鐘最大發射速度2萬發，平均每秒鐘的射擊速度為333發，整體數據明顯要比1130型近防炮平均每分鐘射擊速度166發來得更為亮眼。除了在單位時間內能發射更多彈藥，提高來襲目標的攔截概率，外界還認為2230近防炮能在更為有限的交戰窗口內，對具備高超聲速及高機動性等特徵的導彈進行有效反制。

陸媒透露，這款新型多管近防炮的彈種為尾翼穩定脫殼穿甲彈，相比尋常的脫殼穿甲彈，彈芯長徑比更大、初速更高、射程更遠，足以貫穿來襲反艦導彈的半穿甲戰鬥部。

▼裝備在054A型飛彈護衛艦「濰坊艦」的1130近防炮系統開火。（圖／翻攝自大陸軍網）

當然2230型近防炮的問世能為中國主戰艦艇帶來安定感，但高射速下每秒噴出累積的高額造價是目前最大疑慮。以每次攔截射擊2秒鐘、發射666發炮彈計算，假設每一發鎢合金脫殼穿甲彈的造價為1000元人民幣，那麽一次攔截就將耗資66萬元人民幣（相當於270萬新台幣）。

大陸知名網路軍事作家「科羅廖夫」指出，2230型近防炮綜合造價不亞於使用紅旗-10近防導彈的費用。進一步來說，新系統能攔截高超聲速導彈不是關鍵，如何提高持續作戰能力才是緊要之處，同時射速的提升可能會導致彈藥消耗過快、炮管過熱等問題，因此未來是否裝備2230炮仍存在很大的爭議。