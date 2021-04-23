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陸「反隱形」雷達亮相南京　SLC-7全能冠軍雷達甚至可定位火箭彈

▲解放軍SLC-7三坐標警戒雷達。（圖／CFP）

▲解放軍SLC-7三坐標警戒雷達。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

解放軍昨（22）日在南京第九屆世界雷達博覽會上秀出多款中國自主研發的最先進反隱形雷達。其中，SLC-7三坐標警戒雷達被稱為「全能冠軍雷達」，是第4代情報雷達的代表型號，據傳可以對付包括隱形戰機、固定翼飛機、直升機、無人機、巡弋飛彈甚至定位火炮和火箭彈，用途廣泛遠超其他同類型雷達。

▲多款大陸自主研發的反隱形雷達亮相南京國際雷達博覽會。（圖／CFP）

▲多款大陸自主研發的反隱形雷達亮相南京國際雷達博覽會。（圖／CFP）

《環球時報》報導，在這次博覽會上，中國還推出「反隱形雷達旗艦型號」YLC-8E機動式預警相控陣雷達的模型。這種大型雷達以反隱形能力強而名揚中外，主要性能指標優於國外同類型雷達產品。值得一提的是，YLC-8E由數量龐大的各類晶片作為組成雷達的核心組件，全部由中國大陸自主研發。

此外，JY-26遠程三坐標對空警戒雷達也沒有缺席，JY-26為防空網中遠程預警核心，具備探測距離遠、測量精度高、抗干擾能力強的特點，能探測隱形目標物和臨近空間的高速高機動目標。據了解，這次展出的三種反隱形雷達僅是一小部分，在此前的各種軍貿展會上，解放軍已先後推出YLC-8B、SLC-12、JY-27A、JYL-1A等多個反隱形雷達型號。

▲解放軍因應周邊國家部署隱形戰機，持續研發各式反隱形雷達。（圖／CFP）

▲解放軍因應周邊國家部署隱形戰機，持續研發各式反隱形雷達。（圖／CFP）

大陸雷達技術專家指出，國產反隱形雷達可解決對隱形目標的探測和跟蹤等問題，有關技術跟國際水平相當，某些領域可能超前，「因為我們現在走的是自主化的一條路，沒有參照的對象。」

隨著隱形戰機技術的擴散，大陸周邊已成為全球隱形戰機最密集的地區。包括日本、南韓、駐亞太美軍乃至印度，都在引進、裝備和研發隱形戰機。對此，雷達專家指出，未來反隱身雷達的發展趨勢，是把反隱形和其他探測功能協同起來，「未來的主流雷達不但能滿足對各自任務目標的探測需求，對隱形目標的追蹤也成為它們的常備功能。」

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