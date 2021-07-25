日女精闢分析「楊勇緯肌肉圖」！3部位炸MAN味：線條瘋狂又危險

▲楊勇緯讓櫻花妹瘋狂。（圖／翻攝自楊勇緯IG）



記者黃可昀／綜合報導

「柔道男神」楊勇緯在東奧拿下銀牌，過人表現與陽光外型讓台日女性為之瘋狂，日本部落客Koima甚至分析了楊勇緯各部位的肌肉，大讚身材令人驚嘆，「這種帥度根本是犯規！」

日本部落客Koima撰文提到，楊勇緯的肌肉重點大致分為腹肌、背肌、手臂等3大區塊，通過不斷鍛鍊柔道，練出了一身線條美，身高167公分、體重60公斤，全身肌肉呈現精實壯碩的狀態，是許多日本女性的理想型，也難怪會迅速在日網竄紅。

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腹肌

Koima形容楊勇緯的腹部線條「瘋狂又危險！」並分享楊勇緯在溪邊與朋友的合照，Koima覺得他大汗淋漓，和朋友一起玩水的模樣「很危險」，魅力強大到難以抵擋。

背肌

Koima大讚楊勇緯的背部線條結實又迷人，同樣讓人目不轉睛，配上夕陽時的柔和光線，光是背影就散發出吸引力，換個場景位在明亮的忠烈祠前，更能看清楚背部每一寸肌肉，都是積極訓練柔道的成果。

手臂

Koima指出，楊勇緯的手臂不只精壯，「而且是血管突出、充滿男子氣概的手臂！」從各個角度都隱約能看出楊勇緯手上微微浮出的血管，不少女性覺得這樣很性感。

Koima最後還翻出楊勇緯2014年的貼文，當時僅17歲，雖然身材沒有現在這麼壯，但以那個年紀來說已經十分厲害。