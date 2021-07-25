封鎖33個「詆毀中國奧運選手」帳號　微博大動作「公開所有名單」

▲東京奧運開幕，中國大陸代表隊進場。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸運動選手持續在東京奧運取得獎牌，微博上也出現大量相關討論，但微博官方25日卻發出公告，指因為「惡意詆毀侮辱我國奧運選手」，已將33個帳號禁言90至180天，同時清理攻擊評論35條。

微博官方表示，舉世矚目的東京奧運會已經正式拉開戰幕，奧運熱門新聞多次登上微博熱搜榜，奧運健兒第一時間通過微博和大家分享心情；與此同時，站方發現部分帳號在評論區對我國奧運選手進行惡意詆毀、侮辱攻擊，造成惡劣影響。

▼微博公布被封鎖的名單。（圖／翻攝微博）



微博官方指出，依據《微博社區公約》等相關規定，對以下涉事帳號：@加內特不如諾維茨基、@讓我賴床、@造夢哈西等33個帳號做出禁言90天至180天的處置，同時清理攻擊評論35條。

微博官方強調，每位奧運健兒都是為國出征，代表了中國風格與中國精神。他們多年來積極備戰付出了常人難以想像的艱辛，在賽場上揮灑汗水淚水，為國爭光，這都是愛國的最好證明，也是對奧運精神的最佳代言，「無論比賽結果如何，他們都是這個夏天最可愛的人，值得我們的尊重與敬佩。

微博官方還說，「呼籲大家理性觀賽，共同為拼搏付出的運動員、教練員和前方工作人員加油打氣！同時，站方還將繼續深入排查相關內容，對詆毀、造謠、侮辱攻擊奧運代表團成員的有害信息一經發現將嚴肅處置並公告。」

▼大陸擊劍選手孫一文奪得金牌。（圖／路透社）

