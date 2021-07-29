親曝隔離現況！羅嘉翎「曬1張照」網友又暈了：國民女友榮耀歸國

▲羅嘉翎清純自拍吸睛。（圖／翻攝自羅嘉翎臉書）



記者黃可昀／綜合報導

東奧奪下銅牌的19歲「跆拳道甜心」羅嘉翎28日返台，雖然親友粉絲熱情地在機場接機，但她下飛機後仍必須直奔防疫旅館，稍早她更新臉書貼文，PO出一張自拍照透露隔離現況，許多粉絲一看到照片就又融化，來自總統府的早餐也意外成為亮點。

羅嘉翎表示，很多網友這兩天都在問，選手回國以後也需要隔離14天嗎？她特地發文回應「答案是『還是需要的喔』，所以請大家放心！」昨天她已被安排在旅館過夜，晚上還收到一杯來自家人的手搖杯，果然回台灣第一件事就是品嘗想念的飲品與美食。

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▲總統府送到防疫旅館的早餐。（圖／翻攝自羅嘉翎臉書）



她透露，今天早上起床打開房門也發現有驚喜，門口竟擺著「來自總統府的早餐」，是在台北市相當具知名度的阜杭豆漿，她收到早餐的雀躍、滿足模樣再度圈粉，尤其是她拿著飲料露出清純笑容的自拍，更是讓大票網友融化，直呼她簡直是「國民女友」！

網友留言，「懂吃」、「辛苦了~歡迎回來~等你回來北海岸」、「歡迎國民女友榮耀歸國」、「太厲害了，再拼2024喔加油」、「變成長腿國民女友了」、「辛苦+0在東奧時的表現，為國爭光拿下銅牌，好好休息，2024巴黎奧運加油」、「超強的長腿妹」。