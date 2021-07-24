　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸空手道女神被說像「石原聰美」　上場殺氣爆發「脫臼仍退敵奪冠」

▲▼陸空手道女神被封「小石原聰美」　上場殺氣爆發「脫臼仍退敵奪冠」。（圖／翻攝微博）

▲龔莉將在東京奧運空手道68公斤級出賽，以奪金為目標。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

空手道首次成為奧運正式項目，大陸空手道女神龔莉因為甜美的外型受到大量關注，有人認為她長得像章子怡，也有人說她長得像石原聰美。不過，上了賽場之後，龔莉就會把「甜美」擺在一旁，展現不服輸的個性，三年前第一次參加國際比賽時，她被打到肘關節錯位（脫臼），負傷之下仍持續戰鬥，最後拿下了冠軍。

根據陸媒報導，龔莉現年22歲，出生於福建寧德，小學二年級時加入學校的跆拳道俱樂部。龔莉的啟蒙教練鄭皓鋒表示，龔莉當時在校外學了兩年武術，媽媽覺得她大大咧咧，性格比較潑辣，就把她送來了俱樂部，「小姑娘三年級就已經在速度、爆發力上展現很好的天賦，有股拼勁，不怕苦，不服輸。」

▼龔莉攻勢凌厲，求勝心強烈。（圖／翻攝微博）

▲▼陸空手道女神被封「小石原聰美」　上場殺氣爆發「脫臼仍退敵奪冠」。（圖／翻攝微博）

龔莉五年級時，鄭皓鋒將她送到了福州少體校訓練，這個決定也令龔莉遇上了之後的「伯樂」，有機會走上奧運的道路。2016年8月，空手道成為東京奧運會新增項目，那時還在練跆拳道的龔莉，被前去選材的北京體育大學教練看中。

當龔莉歡天喜地來到北京以為加入的是跆拳道隊，結果發現是空手道時很不情願，她說，「當時覺得自己被忽悠了，根本不知道空手道是什麼東西，然後就跟著北體大的隊伍上了國家隊。」

不過，看了一場實戰訓練課後，龔莉就被空手道吸引住了，她表示，「看國家隊老隊員訓練，有個師兄做了一個摔法，特別酷。就這一瞬間我覺得，空手道好酷！真的接觸以後，也被這個項目吸引了，慢慢產生興趣，從興趣到現在的熱愛。」

173公分的龔莉練跆拳道時參加的是49公斤以下級，但轉到空手道後，50公斤以下級和61公斤以下級都有成績出色的選手，她只能選擇大級別，68公斤以下級拼一拼。

▲▼陸空手道女神被封「小石原聰美」　上場殺氣爆發「脫臼仍退敵奪冠」。（圖／翻攝微博）

從跆拳道的小級別到空手道的大級別，龔莉不再有控制體重的煩惱，可以放開吃，對於自稱吃貨的龔莉來說是件美事。然而，在68公斤以下級的同級別選手中，她的體重太輕，較量時無法壓制力量更大的對手。

於是龔莉苦練體能和技術，在加強力量外，她靠的是自己動作靈活、速度快的優勢。尤其是她的腿法出眾，無論是中段踢擊，還是後擺踢頭，都是她的得分利器。

只練了五年空手道，但龔莉進步神速。2018年9月第一次參加國際比賽就取得了冠軍，而且是在肘關節被打錯位的情況下，帶傷奪冠。一年之後，龔莉奪得世界空手道聯盟K1超級聯賽總決賽的銀牌。2020年3月，龔莉獲得世界空手道聯盟K1超級聯賽奧地利站金牌，奧運積分排名達到了世界第三。僅僅參加了一年多國際比賽，她就從沒有奧運積分一躍成為排名前三的實力選手。

▲▼陸空手道女神被封「小石原聰美」　上場殺氣爆發「脫臼仍退敵奪冠」。（圖／翻攝微博）

今年5月，在奪得世界空手道聯盟K1超級聯賽里斯本站冠軍後，龔莉世界排名上升到第二，獲得東京奧運會參賽資格，她說，「我的目標是想要站在最高的領獎台上，雖然比賽這個東西是沒有辦法把控的，但我會全力以赴，其他啥都不想了，全力以赴幹吧。」

大陸空手道隊主教練管健民評價龔莉，「她有非常強的求勝慾望，非常刻苦和努力，善於表現自己，而且執行力非常強。她在東京奧運會空手道賽場上，將展現出青年運動員的風采。」

ET快訊
「台北生活圈」都出現案例！苗中彰+0破功　本土確診地圖曝
遊覽車跟進雙鐵「不開放飲食」　陳時中：之後滾動式檢討
快訊／苗栗3歲女童確診！　衛生局急框7人足跡曝
727降級「腳底按摩、推拿」可開！戴口罩、禁飲食　床距至少2
快訊／福原愛確定復出！　「這天」重返富士電視台
托嬰中心、居家保母「收托指引」來了　1人員照顧4名嬰幼兒
快訊／餐飲內用措施出爐！　桌與桌需「間隔1.5公尺」
戴資穎首戰25分鐘快勝　霸氣喊：目標就是拿牌
警戒降級！高雄新制連環圖一次看　餐廳內用有眉角+打麻將母湯
「疫調輔助平台」周一上線！　熱區地圖、確診者跨縣市軌跡一次看
快訊／今增24例本土「新北市9例最多」　7縣市分佈曝光
快訊／今日新增24例本土、另增2死
LIVE／727降級「雙北仍禁內用」　陳時中最新說明
一日球迷「觀戰戴資穎」嚇噴　爆喊扯炸：太強了！
研究：AZ有效預防Delta重症　打1劑降低「近90%」住院
IG曬比基尼辣照「警察找上門」　網紅驚呆：一堆人檢舉
《派遣女王》篠原涼子離婚！　「分居大25歲尪1年」2子監護權

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

南京本土達53人染疫　準備啟動第二輪普篩

陸空手道女神被說像「石原聰美」　上場殺氣爆發「脫臼仍退敵奪冠」

洪災期間赴西藏　習近平提「治藏方略」：56個民族是共同體

中概教育股雪崩式暴跌！好未來「狂殺70%」盤中一度熔斷

北京門頭溝發生規模1.5地震　疑似「塌陷」導致

中國《反壟斷法》重拳！　解除騰訊「網路音樂獨家版權」

南京本土疫情傳四川綿陽　陸日增13例本土確診

河南水未退「烟花」襲浙江！　多地發布山洪預警

中國首度動用《反外國制裁法》　制裁美國7人員和實體

台灣隊進場「騰訊切畫面」！直播變脫口秀…中國隊也被切掉　網氣炸

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

《賀先生》超萌奶娃助攻魏哲鳴追妻　「出門前要親媽咪」...親吻胡意旋脖子

騎士停紅燈舉起啞鈴「微運動」　街頭健身網驚：時間管理大師？

王識賢《神之鄉》暖唱《心肝寶貝》　Janet「聽到女兒喊媽」淚崩了QQ

騎重機界法拉利上台74線狂飆！ 時速破300公里「儀表板成直線」

男友傳訊息「有女生正和我調情」　健身正妹秒吃醋！大爆氣想輸贏

南京本土達53人染疫　準備啟動第二輪普篩

陸空手道女神被說像「石原聰美」　上場殺氣爆發「脫臼仍退敵奪冠」

洪災期間赴西藏　習近平提「治藏方略」：56個民族是共同體

中概教育股雪崩式暴跌！好未來「狂殺70%」盤中一度熔斷

北京門頭溝發生規模1.5地震　疑似「塌陷」導致

中國《反壟斷法》重拳！　解除騰訊「網路音樂獨家版權」

南京本土疫情傳四川綿陽　陸日增13例本土確診

河南水未退「烟花」襲浙江！　多地發布山洪預警

中國首度動用《反外國制裁法》　制裁美國7人員和實體

台灣隊進場「騰訊切畫面」！直播變脫口秀…中國隊也被切掉　網氣炸

無視防疫？東奧開幕「部分選手未戴口罩」　國際奧會：像沒穿衣服

「台北生活圈」都出現案例！苗中彰+0破功　本土確診地圖曝

雷納德續留有變數！3隊與快艇競爭　名醫稱狀況與KD類似

陳時中：遊覽車跟進雙鐵「暫不開放飲食」　之後滾動式檢討

日網挺台灣「進場彈幕」刷一片加油❤　中國卻狂被嗆：萬惡之源

快訊／苗栗3歲女童確診！　衛生局急框7人足跡多在便利商店

發文反遭酸「賺不該賺的錢」！　吳宗憲怒告網友：到法院說明

兄弟「雨神」同行！復賽只打2場　助總苦笑：這也沒辦法

害羞喵遇逗貓棒「解放本性」！　站立玩爆店員笑：變兩腳獸惹

727降級「腳底按摩、推拿」可開！戴口罩、禁飲食　床距至少2公尺

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

大陸熱門新聞

台灣隊進場「騰訊切畫面」！直播變脫口秀

中國水球女隊長爆紅　23歲大眼妹辣照瘋傳

鄭州OL指揮地鐵乘客自救　卻永遠留在車廂

鄭州暴雨淹平4km隧道！車疊成山都屍體

鼻酸！媽媽臨終前雙手仍高舉著3月寶寶

陸斷網支付寶失效　出現以物易物

才買1個月　男崩潰跑車玻璃被踩碎

鄭州洪災56死！女駕駛經過地下道被沖走

雨中拍窗勸逃　預判20分洪水滅頂

中國首度動用反外國制裁法　制裁美國7人員

有人在水中掙扎 鄭州京廣路隧道白衣男跳水連救5人

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

質疑美軍輸台氣象武器！中國導演：不交代清楚就算宣戰

出差困鄭州地鐵車廂！他看同事被水沖走

更多熱門

相關新聞

東奧國手團11人來自新北　侯友宜：當選手最大後盾

東奧國手團11人來自新北　侯友宜：當選手最大後盾

嚴峻疫情下，東京奧運在昨(23)日晚間正式登場，並成為史上第1次無觀眾的開幕儀式，對此，新北市長侯友宜表示，看到代表隊選手進場內心十分感動，「我們要當選手最大的後盾，把疫情控制好！」

林真豪8強落敗　仍有拼銅牌機會

林真豪8強落敗　仍有拼銅牌機會

壓制王楊勇緯　擊敗荷蘭選手晉4強

壓制王楊勇緯　擊敗荷蘭選手晉4強

日本才做得到！東奧《超級變變變》演出50項目　網淚崩

日本才做得到！東奧《超級變變變》演出50項目　網淚崩

盧彥勳退休前擔任東奧掌旗官很榮幸

盧彥勳退休前擔任東奧掌旗官很榮幸

關鍵字：

龔莉石原聰美石原里美空手道東京奧運東奧中國東奧技擊

讀者迴響

熱門新聞

福原愛死守東奧「狂拍中國隊進場」！就是不提台灣

「鬼門提早開」4生肖恐遇劫數

南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」

健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　

福原愛死守奧運開幕式：期待China跟Japan

男友跟親姊同床！她見2人「親密行為」崩潰

台灣隊進場「騰訊切畫面」！直播變脫口秀

貓媽嘴叼喵寶寶　整坨塞給小主人

戴資穎「旅館不夠乾淨皮膚就會癢」　奪金關鍵在她左手上！

大陸翻拍《九品芝麻官》！　超兇戚秦氏登場

中國水球女隊長爆紅　23歲大眼妹辣照瘋傳

《屍戰朝鮮》人吃人是真的！

美國醫療機構出現「超級真菌」傳播

即／高雄、台南開放餐飲內用

更多

最夯影音

更多
太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出
中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面