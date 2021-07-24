陸空手道女神被說像「石原聰美」　上場殺氣爆發「脫臼仍退敵奪冠」

▲龔莉將在東京奧運空手道68公斤級出賽，以奪金為目標。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

空手道首次成為奧運正式項目，大陸空手道女神龔莉因為甜美的外型受到大量關注，有人認為她長得像章子怡，也有人說她長得像石原聰美。不過，上了賽場之後，龔莉就會把「甜美」擺在一旁，展現不服輸的個性，三年前第一次參加國際比賽時，她被打到肘關節錯位（脫臼），負傷之下仍持續戰鬥，最後拿下了冠軍。

根據陸媒報導，龔莉現年22歲，出生於福建寧德，小學二年級時加入學校的跆拳道俱樂部。龔莉的啟蒙教練鄭皓鋒表示，龔莉當時在校外學了兩年武術，媽媽覺得她大大咧咧，性格比較潑辣，就把她送來了俱樂部，「小姑娘三年級就已經在速度、爆發力上展現很好的天賦，有股拼勁，不怕苦，不服輸。」

▼龔莉攻勢凌厲，求勝心強烈。（圖／翻攝微博）



龔莉五年級時，鄭皓鋒將她送到了福州少體校訓練，這個決定也令龔莉遇上了之後的「伯樂」，有機會走上奧運的道路。2016年8月，空手道成為東京奧運會新增項目，那時還在練跆拳道的龔莉，被前去選材的北京體育大學教練看中。

當龔莉歡天喜地來到北京以為加入的是跆拳道隊，結果發現是空手道時很不情願，她說，「當時覺得自己被忽悠了，根本不知道空手道是什麼東西，然後就跟著北體大的隊伍上了國家隊。」

不過，看了一場實戰訓練課後，龔莉就被空手道吸引住了，她表示，「看國家隊老隊員訓練，有個師兄做了一個摔法，特別酷。就這一瞬間我覺得，空手道好酷！真的接觸以後，也被這個項目吸引了，慢慢產生興趣，從興趣到現在的熱愛。」

173公分的龔莉練跆拳道時參加的是49公斤以下級，但轉到空手道後，50公斤以下級和61公斤以下級都有成績出色的選手，她只能選擇大級別，68公斤以下級拼一拼。

從跆拳道的小級別到空手道的大級別，龔莉不再有控制體重的煩惱，可以放開吃，對於自稱吃貨的龔莉來說是件美事。然而，在68公斤以下級的同級別選手中，她的體重太輕，較量時無法壓制力量更大的對手。

於是龔莉苦練體能和技術，在加強力量外，她靠的是自己動作靈活、速度快的優勢。尤其是她的腿法出眾，無論是中段踢擊，還是後擺踢頭，都是她的得分利器。

只練了五年空手道，但龔莉進步神速。2018年9月第一次參加國際比賽就取得了冠軍，而且是在肘關節被打錯位的情況下，帶傷奪冠。一年之後，龔莉奪得世界空手道聯盟K1超級聯賽總決賽的銀牌。2020年3月，龔莉獲得世界空手道聯盟K1超級聯賽奧地利站金牌，奧運積分排名達到了世界第三。僅僅參加了一年多國際比賽，她就從沒有奧運積分一躍成為排名前三的實力選手。

今年5月，在奪得世界空手道聯盟K1超級聯賽里斯本站冠軍後，龔莉世界排名上升到第二，獲得東京奧運會參賽資格，她說，「我的目標是想要站在最高的領獎台上，雖然比賽這個東西是沒有辦法把控的，但我會全力以赴，其他啥都不想了，全力以赴幹吧。」

大陸空手道隊主教練管健民評價龔莉，「她有非常強的求勝慾望，非常刻苦和努力，善於表現自己，而且執行力非常強。她在東京奧運會空手道賽場上，將展現出青年運動員的風采。」