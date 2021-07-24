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清晨流出神級優惠碼！熊貓「滿500折500」　網暴動：有人收到了

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲不少網友一早回報，真的有收到餐點。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

Foodpanda半夜出現BUG！有網友24日凌晨1點25分在PTT發文，說朋友告訴他「熊貓外送滿500折500元」，就用指定的優惠碼一試，還真的折500元，「也不知道會不會收回，反正我先訂了XD！」優惠馬上引發暴動，其他人也瘋搶。隔了一個晚上，原PO則回報，目前優惠碼已經無法使用，但他預訂的早餐還真的收到了，「實收45塊！」

這位網友在PTT的Lifeismoney板發出情報「熊貓壞掉了？滿500-500」，透露這個消息是朋友告訴他的，出於好奇，他就用指定的優惠碼訂訂看，還真的折了500元，「不知道是不是bug。」

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貼文一出，留言區馬上暴動，有網友也去嘗試訂餐，不過似乎不是每個人都成功，「跟家人共訂三單，只來一單，其他都被取消了」、「一開始不能用，再多按幾次就送出訂單了」、「已預約，希望不要被取消XD」、「api錯誤的，連續點擊就會成功送單」、「顯示付款已被取消，不能用。」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲熊貓流出超神優惠碼，訂單滿500元就折500元。（圖／翻攝自PTT）

另外，大部分的人都顯示「帳號無法使用」，「會跳出錯誤訊息，無法結帳XD」、「可惡不能用了」、「店家都暫時關閉的QQ！」也有不少網友貼出訂單內容，「信用卡沒有消費通知，先不抱太大期待」、「預約單感覺很危險耶，白天一到搞不好就被取消了@@。」

稍早，原PO也不忘回報後續，說他清晨預訂的早餐已經送到，不過看其他人的留言，這個折扣碼似乎已經無效，「工程師7點多好像就醒了XD，現在已經變成『無此優惠券』。」其他有訂的網友也回報，真的有拿到的人不少，「回報早餐8：35取貨成功啦」、「早餐有夠飽，感謝熊貓；）」、「早餐到了，謝原po、熊貓」、「看來是真的會認賠了。」

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