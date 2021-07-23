727降二級！「這1點」讓眾人怕爆　他曝心酸：降級但公司也倒了

▲行政院今宣布7/27降至二級警戒。圖為西門町微解封狀況。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳怡靜／綜合報導

行政院長蘇貞昌今（23）日宣布，全國疫情三級警戒自7月27日起調降至二級，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動，不過民眾針對餐廳可能將開放內用感到憂心，「開放內用真是傻眼」，也有人無奈地說，「降級了，我公司也倒了」，相當心酸。

行政院發言人羅秉成今表示，院長蘇貞昌召開政院擴大防疫會議，裁示，斟酌我國整體疫情日趨穩定，與各縣市現行溝通聯繫後，確認自2021年7月27日起，將三級警戒調降至二級警戒，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動。

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▲▼降二級7通則3禁止一次看。（圖／ETtoday）

降級政令一出，立刻在各大論壇和臉書社團引發熱議，許多人依舊不太樂觀，在《ETtoday新聞雲》粉專留言，「硬著頭皮降，準備出事」、「那麼多國家引以為戒，還降級開放內用真是傻眼」、「感性上我很開心，理性上有些害怕」、「疫苗都還沒打，降什麼降」、「只要脫下口罩在室內吃飯，病例不會下降的」、「一降肯定立馬第三波爆發」，也有網友在「爆廢公社」心酸地表示，「降二級了，我公司也倒了。」

▲降級消息一出引發網友熱議。（圖／翻攝自ETtoday新聞雲粉專）

不過也有部分網友持不同看法，直言「水啦！正確的決定」、「學習與病毒共存，建立良好的衛生習慣，才是長久之計」、「降也有人罵，不降也有人罵，真難搞」、「再不降非中大型企業上班的老百姓快活不下去了！」。

▼降二級鬆綁行業。（圖／ETtoday）