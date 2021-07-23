727降級宜蘭逐步開放各場館　托嬰中心可恢復原收托數

▲宜蘭縣23日下午召開防疫記者會，公布27日降級解封相關措施。（圖／翻攝自林姿妙臉書）



記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

行政院宣布27日起全國三級警戒降級為二級警戒，不過外出仍須全程戴口罩，其中宜蘭縣針對調降為二級警戒，大致分為幾類，宣布相關降級解封措施，宜蘭縣縣長林姿妙表示，仍會尊重照中央防疫指引辦法，針對縣內各項措施辦法，逐步開放解封，並滾動式調整。

二級警戒防疫指引：

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1.外出仍須全程配戴口罩。

2.確實落實石蓮至登記措施。

3.保持社交安全距離。

4.營業場所及公共場域進行人流控管或總量管制。

5.集會上限，室內50人，室外100人，若超過須向縣府提報防疫計畫。

八大行業：維持暫停開放。

宗教民俗：

1.結婚宴客須採梅花座或固定座位，並遵守室內50人，室外100人集會人數上限，不得逐桌敬酒。

2.喪禮公祭：團體公祭以 5人以下 為原則，禮廳內外不得飲食。

3.宗教場所：

(1.) 繞境、進香、聯誼性餐宴 暫不開放。

(2.)擲筊、籤桶原則上禁止使用，但廟方若可以提供完善清消計畫，經縣府同意後可以開放。

(3.)宗教場所 開放民眾入內參拜 ，但需遵守防疫規範。

(4.)香客大樓等相關住宿， 維持1人1室 ，家庭同住者不在此限。

(5.)集會活動如禮拜、誦經等 採梅花座 ，固定座位。

(6.) 中元普渡等活動可以舉辦 ，但需維持社交距離與集會人數限制。

(7.)酬神演出人員，持 3至7日快篩陰性證明，演出時可脫下口罩演出 ，觀眾則繼續禁止飲食。

教育：

1.幼兒園、托嬰中心、課照中心：

(1.)有條件開放，但維持分區、分流和每日2次實施健康監測，並向社會處回報。

(2.)家長如欲托嬰需填寫協議書，每日主動量測幼兒體溫、主動告知家中成員TOCC旅遊史等。

(3.)教師及工作人員未施打疫苗或疫苗接種未滿14天者， 須持3日內快篩或PCR陰性證明才可進入 ，每3到7天定期快篩。

(4.)27日，恢復原核定收托數。

2.補習班：

(1.)需有窗，維持室內通風，若無則不開放。

(2.)教師及工作人員未施打疫苗或疫苗接種未滿14天者， 須持3日內快篩或PCR陰性證明才可進入 ，每3到7天定期快篩。

3.鄉鎮市長青班等暫不開放。

4.社團交接活動、理監事改選、負責人交接等，只要 符合集會人數限制，都可以舉行 ，亦可以選擇間場地較大之處，配合視訊會議進行。

醫院社福：

1.身障社區式日間照顧中心、社區長照機構、失智社區服務據點：

(1.)住民接種第一劑疫苗滿14天或持3日內快篩陰性證明，可以進行日托。

(2.)機構內工作人員第一季疫苗接種未滿14天或是未施打者，須持3日內快篩或PCR陰性證明才可進入，每周禁行PCR檢驗。

2.醫院與安養中心仍禁止探病。

文化休閒：

1.文化局圖書館： 開放讀者入館借還書 ，但不開放館內閱覽與青年閱覽室。

2.演藝廳：演出團隊須配合提出防疫計畫，後台場館人數上限10人，演員上限40人；觀眾上限50人。

3.宜蘭美術館／台灣戲劇館：場館上限50人。

4.文化中心展覽室：場館上限50人。

市場、漁港 ：

1.大溪、南方澳漁港 維持現行管制作為 ，其餘漁港開放，但仍須落實防疫措施。

2.宜蘭果菜批發市場、肉品市場和屠宰場， 維持現行管制作為 。

3. 開放海釣船及賞鯨船 ，但仍需維持防疫規範。

戶外風景區：

1.轄區風景區與海（水）域將 降載開放 ，但降載幅度等相關配套措施，尚在研議中。

體育場館：

1.室內外游泳池仍暫停開放，是否開放選手訓練會再向教育部來爭取。

2.運動訓練團體、運動競賽、體育活動等會待教育部提出完整防疫指引規範後再公布。

3.縣內 運動場館全面開放 ，但仍需維持防疫指引。

餐飲內用：

1.因鄰近雙北，待綜合考量後再對外宣布。