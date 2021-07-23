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727降級宜蘭逐步開放各場館　托嬰中心可恢復原收托數

▲▼宜蘭縣23日下午召開防疫記者會。（圖／翻攝自林姿妙臉書）

▲宜蘭縣23日下午召開防疫記者會，公布27日降級解封相關措施。（圖／翻攝自林姿妙臉書）

記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

行政院宣布27日起全國三級警戒降級為二級警戒，不過外出仍須全程戴口罩，其中宜蘭縣針對調降為二級警戒，大致分為幾類，宣布相關降級解封措施，宜蘭縣縣長林姿妙表示，仍會尊重照中央防疫指引辦法，針對縣內各項措施辦法，逐步開放解封，並滾動式調整。

二級警戒防疫指引

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1.外出仍須全程配戴口罩。

2.確實落實石蓮至登記措施。

3.保持社交安全距離。

4.營業場所及公共場域進行人流控管或總量管制。

5.集會上限，室內50人，室外100人，若超過須向縣府提報防疫計畫。

八大行業：維持暫停開放

宗教民俗

1.結婚宴客須採梅花座固定座位，並遵守室內50人，室外100人集會人數上限，不得逐桌敬酒

2.喪禮公祭：團體公祭以5人以下為原則，禮廳內外不得飲食

3.宗教場所：

(1.)繞境、進香、聯誼性餐宴暫不開放

(2.)擲筊、籤桶原則上禁止使用，但廟方若可以提供完善清消計畫，經縣府同意後可以開放。

(3.)宗教場所開放民眾入內參拜，但需遵守防疫規範。

(4.)香客大樓等相關住宿，維持1人1室，家庭同住者不在此限。

(5.)集會活動如禮拜、誦經等採梅花座，固定座位。

(6.)中元普渡等活動可以舉辦，但需維持社交距離與集會人數限制。

(7.)酬神演出人員，持3至7日快篩陰性證明，演出時可脫下口罩演出觀眾則繼續禁止飲食

教育

1.幼兒園、托嬰中心、課照中心：

(1.)有條件開放，但維持分區、分流和每日2次實施健康監測，並向社會處回報。

(2.)家長如欲托嬰需填寫協議書，每日主動量測幼兒體溫、主動告知家中成員TOCC旅遊史等。

(3.)教師及工作人員未施打疫苗疫苗接種未滿14天者須持3日內快篩或PCR陰性證明才可進入，每3到7天定期快篩。

(4.)27日，恢復原核定收托數

2.補習班：

(1.)需有窗，維持室內通風，若無則不開放。

(2.)教師及工作人員未施打疫苗疫苗接種未滿14天者須持3日內快篩或PCR陰性證明才可進入，每3到7天定期快篩。

3.鄉鎮市長青班暫不開放

4.社團交接活動、理監事改選、負責人交接等，只要符合集會人數限制，都可以舉行，亦可以選擇間場地較大之處，配合視訊會議進行。

醫院社福

1.身障社區式日間照顧中心、社區長照機構、失智社區服務據點：

(1.)住民接種第一劑疫苗滿14天或持3日內快篩陰性證明，可以進行日托。

(2.)機構內工作人員第一季疫苗接種未滿14天或是未施打者，須持3日內快篩或PCR陰性證明才可進入，每周禁行PCR檢驗。

2.醫院安養中心禁止探病

文化休閒

1.文化局圖書館：開放讀者入館借還書，但不開放館內閱覽與青年閱覽室

2.演藝廳：演出團隊須配合提出防疫計畫，後台場館人數上限10人，演員上限40人；觀眾上限50人。

3.宜蘭美術館／台灣戲劇館：場館上限50人。

4.文化中心展覽室：場館上限50人。

市場、漁港

1.大溪、南方澳漁港維持現行管制作為，其餘漁港開放，但仍須落實防疫措施。

2.宜蘭果菜批發市場、肉品市場和屠宰場維持現行管制作為

3.開放海釣船及賞鯨船，但仍需維持防疫規範。

戶外風景區

1.轄區風景區海（水）域降載開放，但降載幅度等相關配套措施，尚在研議中

體育場館

1.室內外游泳池暫停開放，是否開放選手訓練會再向教育部來爭取。

2.運動訓練團體、運動競賽、體育活動等會待教育部提出完整防疫指引規範後再公布。

3.縣內運動場館全面開放，但仍需維持防疫指引。

餐飲內用

1.因鄰近雙北，待綜合考量後再對外宣布。

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