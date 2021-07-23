7／27降二級！陳時中：開放高中以下暑期活動　未打疫苗7天要快篩

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（23）日宣布，7月27日起至8月9日止降回二級，幼兒園、托嬰中心有條件開放，課照中心、補習班等採固定座位也可開放，高中以下暑期活動，也開放靜態、校內、室內固定座位活動。陳時中強調，快篩以7天為原則，除非有特殊情況，才會縮短為3天篩一次。

▲防疫警戒降級管制措施（圖／指揮中心提供）

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陳時中提到，高中以下學校運動團隊要返校訓練，工作人員、教練與防護員若未施打疫苗或接種疫苗未滿14天，就要有3日內快篩貨PCR陰性證明才能返校，人數管制也維持室內20人，不開放住宿，也禁止跨校訓練。

幼兒園托嬰中心雖為非固定座位，但因為大部分幼兒園托育中心工作人員育苗施打率已經相對高，所以要工作人員要有80%有施打了疫苗，沒施打疫苗或接種沒答14天要三天的快篩和痠檢驗證明，每3~7天定期快篩，沒有窗戶通風空間不開放。

課照中心補習班有固定位置，開放條件為教師施打疫苗，接種未達14天要有3日內快篩或核酸檢驗（PCR）證明，但地下室等無窗保持通風空間不開放，指揮中心也會盡快安排老師施打疫苗，並透過定期篩檢保持基本的安全。高中以下暑期教學活動開放條件也一樣。

陳時中提醒，基本原則快篩7天快篩一次，但如果有特殊情況需要處理，就會到三天，依據到時候衛生單位要求為準。

▲防疫警戒降級管制措施（圖／指揮中心提供）