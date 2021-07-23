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過度追求「清零」有隱憂？《經濟學人》曝恐怖後果：成一灘死水

▲▼北市環保局與國軍33化學兵群 萬華全區第二波大消毒。（圖／記者周宸亘攝）

▲亞洲國家對病毒敏感，大部分實行嚴格管制、措施。（圖／記者周宸亘攝）

實習記者周依儒／綜合報導

台灣疫情已逐漸趨緩，每日確診數不過2位數，不過亞洲其他國家疫情仍嚴峻，《經濟學人智庫》報告指出，包括台灣、中港澳、新加坡和越南等主要亞洲經濟體，都以「新冠肺炎清零」為主要目標政策，而非與病毒共存，這將導致跨境人流遲遲不能恢復，恐將削弱經濟上的活動。

▲▼全國新冠肺炎疫情提升至三級警戒，指揮中心呼籲民眾減少外出，避免聚會，台北市街頭人潮銳減，只有零散車流與行人,台北空城,自主封城,自律,防疫,圖為市府轉運站前。（圖／記者李毓康攝）

▲亞洲多國實施清零政策，圖為台灣疫情爆發後，民眾自主防疫在家，路上一片冷清。（圖／記者李毓康攝）

經濟學人智庫報告指出，亞洲各國的清零政策包括在出現病例時執行嚴格的鎖定措施、快速調查接觸者、大規模篩檢、嚴格邊境管制、禁止短期入境、限制長期入境、入境需長時間隔離等，不過他們卻發現這些方法對許多經濟市場是不可行的。

報告中提到，多數實行清零政策的亞洲國家死亡人數遠低於全球，經濟影響也不嚴重，以亞洲來說2020年的衰退程度比其他地區來得低，如果世界上其他地方也採取了類似的政策，代表「清零」也將被認可為是可行、可持續的計畫，然而隨著經濟重新開放，這樣的措施只有可能被削弱，而非支持經濟活動。

▲▼ 美國加州即將告別口罩與社交距離,加州街景,新冠肺炎。（圖／路透）

▲歐美大規模接種疫苗，路上摘口罩的人也越來越多。（圖／路透）

隨著歐美地區開始大規模接種疫苗、疫苗覆蓋率迅速上升，他們也解除了邊境管制和封鎖限制，當地民眾習慣了和病毒共存，人們壓抑已久的需求帶動強力的經濟復甦，反觀亞洲地區的疫情卻越來越嚴峻，清零政策可能會成為削弱經濟活動主要風險之一，導致境內經濟成一灘死水。

報告提到，像是香港、新加坡、澳們都對商業、旅遊業高度依賴，如果亞洲國家都持續不開放邊境管制，那他們作為商業中心的地位可能會永久受損，導致投資資金轉向其他地方；澳洲和紐西蘭則可能錯失國際遊客、留學生流動所帶來的經濟復甦；中國和台灣對資本和人才跨境流動的依賴程度較低，因此是維持清零政策的幾個經濟體中比較有利的，也比較脫穎而出。

▲▼南韓新冠疫情連續2天創下新高。（圖／路透社）

▲日韓疫情封了又解、解了又封，確診人數仍居高不下，現在以「低確診」為防疫目標。（圖／路透社）

《經濟學人智庫》預計，亞洲將持續在2021年實施嚴格邊境，直到2022年初實現大規模疫苗接種後才會放寬，這些實行清零的地區最終採取的政策都比歐美現行政策更保守，新策略則以日本、韓國為首，以「低確診」為新目標。

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