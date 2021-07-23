勝負放一邊！NIKE期間限定濾鏡自帶笑臉　號召網友分享找回揮汗初衷的喜悅

▲NIKE在勾勾上點上兩點變成笑臉，希望大家找回揮汗運動的快樂，網友紛紛直呼「超萌的」。（圖／翻攝自YouTube，下同）



消費中心／綜合報導

說到體育運動，各類賽事與奪金、排名等關鍵字總是被大眾關注的焦點，迎接夏季體育盛事之際更是讓原本很少關注體育活動的人也一起熱血起來，這段時間不停被比賽氛圍激起勝負欲，大家都紛紛相揪親朋好友為自己支持的選手加油，一向超挺熱血運動的NIKE也推出了新的濾鏡活動，用搶眼的色系為盛夏時節注入滿滿活力。在這段特殊的疫情期間，也號召大家不忘盡情揮汗的快樂，一起加入Nike Taiwan Line官方帳號，套上期間限定濾鏡，大方分享運動時大汗淋漓、爽度爆表的感受。

迎接夏季體育盛事之際，許多人都將關注的重點放在比賽勝負，想到競爭、壓力、期待、每日的咬牙苦練⋯⋯等，不知不覺讓運動這件事嚴肅起來，但是在這些之外，運動的初衷一直都是快樂的，每一次的奮力衝刺、在三分線外猛然轉身出手、在球場上奮力奔跑擊球、在跑道上拔腿衝刺⋯⋯甚至是在運動場上追逐嬉戲的時刻，每一刻都充滿著雀躍、驚喜、暢快的感受。NIKE推出的全新濾鏡，不僅將顏色換成活潑輕快的亮綠色，最後的勾勾也多了巧思，在勾勾上方點上眼睛變成笑臉，就是要告訴大家只要盡情感受，就能找回運動的初衷。

▲4款濾鏡給出超touching的標語，亮眼的色系更呈現出夏天的活力。（圖／NIKE提供）

▲運動時盡情揮汗的快樂讓人超滿足。



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NIKE推出的期間限定濾鏡共有4款，分別給出簡單有力的Slogan，像是進行各種訓練時「不練到尖叫不過癮」、每次的出手都是為了下一次的成就「一次成，做什麼都成」、運動時伸展全身肌肉時「把筋和快樂都延長一點」、無論大人小孩都能感受到運動的快樂「教教大家怎麼玩」。每次運動時奮力的模樣在自我陶醉之餘當然也要拍下來，加上NIKE期間限定濾鏡，上傳給朋友一起讚聲。

生活裡煩心的事太多，結束一整天忙碌的工作之後，揮汗運動絕對是最舒壓的一件事，最好還能有朋友一起隔空打氣，運動原本就是一件超潮的事，揪朋友一起感受運動的快樂更爽快，迫不及待想要嘗試NIKE的期間限定濾鏡、把影片發到社群平台上展示成果嗎？現在就到Taiwan Line官方帳號上傳照片，挑選一張汗流浹背卻笑容滿面的運動照，一鍵生成8秒的濾鏡影片，讓自己跟身邊的朋友，透過NIKE的濾鏡跟超中肯Slogan，跟更多人一起分享運動的樂趣，畢竟運動的初衷無關勝負，最重要的是爽度，馬上跟上這波風潮，用自己爽度爆表的運動照洗版一波。

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