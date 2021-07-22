少女恨劈腿砸車燒坐墊再爆「性交破百次」　男友一家慘了

▲未滿16歲的淇淇不滿被劈腿，控訴與男友交往期間性交破百次，法院判男友父母應賠淇淇一家14萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者羅志華／台北報導

阿翰（化名）於2019年間，與國二小女友淇淇（化名）交往近8個月，後因阿翰劈腿2人分手，淇淇懷恨控訴阿翰「1、2天就要一次」，交往期間發生100多次性行為，淇淇一家向阿翰雙親求償54萬元，阿翰父母不服一審判賠14萬元上訴，因沒繳裁判費遭駁回。

淇淇提告後，由於阿翰於交往之初未滿18歲，案經少年法院裁定阿翰應予訓誡，並須假日生活輔導；淇淇父母另提民事求償，表示淇淇與阿翰交往時未滿16歲，仍未達合法性交年齡，卻仍於交往中多次發生性行為，主張阿翰一家應賠淇淇30萬，淇父、淇母各12萬，共54萬元。

阿翰到案後表示，雖不記得與淇淇發生過幾次，但沒到100次那麼多，應該只有3、40次，阿翰母親於審理中表示，她曾反對兒子與淇淇交往，阿翰也覺得淇淇太黏，提分手後，淇淇還找人砸車、用打火機燒阿翰機車坐墊報復。

法院考量淇淇在報案時，自陳因阿翰劈腿恨他，不排除由愛生恨加重控訴情節的可能，但阿翰說的3、40次，也沒其他證據可證明，只能認定2人交往期間，確實發生多次性行為，依阿翰對未滿16歲的淇淇性交，侵害淇淇一家的權利，北院一審判阿翰一家，應賠淇淇8萬，淇淇父母各3萬，共14萬元。

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