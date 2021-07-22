連拚奧運8屆！46歲體操媽「復出全為癌兒」　金牌10萬當治療費

▲丘索維金娜。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020東京奧運將在週五（7／23）開幕，而本屆東奧會開幕式為落實兩性平權，每個國家可以採1男1女擔任掌旗官。其中，烏茲別克的女性掌旗官為丘索維金娜（Oksana Chusovitina），這位46歲體操女將是生涯第8度征戰奧運，不僅元老級人物，可以說是一生都奉獻給體操和奧運，而她背後其實有著動容故事。

丘索維金娜首度參加奧運，是1992年的巴塞隆納奧運，當時就拿下女子團體金牌，表現相當亮眼。之後的每一次奧運，她都沒有缺席，包括1996、2000、2004、2008、2012和2016年共7屆奧運；曾代表蘇聯、獨立國協代表團、烏茲別克和德國等國出賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，丘索維金娜原本在1996年的亞特蘭大奧運後，本以宣布要退役，結婚2年後生下兒子阿里舍，但不幸的是，阿里舍3歲時被診斷出患了白血病。為了愛子的病，丘索維金娜必需復出賺錢，讓小孩治療，「一枚世錦賽金牌等於3,000歐元的獎金。」

當時26歲的她雖然無奈，但重新出山後，不僅向個人全能方向發展，還在2002年釜山亞運復出，一舉拿下地板及跳馬金牌。

▲烏茲別克46歲體操女將丘索維金娜繼續出戰東奧。（圖／達志影像／美聯社）

之後，丘索維金娜為了治療兒子舉家搬到德國，2008年披上德國戰袍出賽北京奧運，她已經成為歷史上首位五度參加奧運的選手，並拿下全能第9名，對當時的德國來說，這是20年來最好的成績，另外還有跳馬亞軍。「你未痊癒，我不敢老」也成為丘索維金娜與兒子最動人的故事。

2014年，丘索維金娜開心表示，兒子的癌細胞已經不見了，卸下了經濟的重擔後重返烏茲別克，可是41歲的她仍決定繼續征戰，就第七度參加奧運，繼續在體操界奮鬥；43歲時，她還參加雅加達亞運，當第一跳跳出14.350的高分，全場觀眾紛紛起立鼓掌，為這名老將的精彩表現喝采。

據悉，《紐約時報》曾報導丘索維金娜與兒子之間的互動，兒子曾跟媽媽表示不要一直做危險的動作，希望母親能夠好好的睡覺，不過丘索維金娜在上屆奧運結束後，揚言要第8度參加奧運，果然這次她也蓄勢待發，精神令人佩服，「自己已經不需要任何獎牌來證明自己，但身為一名運動員，會努力朝奧運目標前進。」

另外，丘索維金娜為體操貢獻有目共睹，國際體操聯合會中甚至有三個動作以她的名字命名，2個在高低槓項目；1個在自由體操，即「直體後空翻兩周加轉體360度」。

丘索維金娜得獎紀錄：

1991年

世界錦標賽

金牌 - 第一名 1991年印第安納波里斯 團隊

金牌 - 第一名 1991年印第安納波里斯 自由體操

銀牌 - 第二名 1991年印第安納波里斯 跳馬

1992年

夏季奧林匹克運動會（代表 獨立國協）

金牌 - 第一名 1992年巴塞隆納 團隊

世界錦標賽

銅牌 - 第三名 1992年巴黎 跳馬

1993年

世界錦標賽

銅牌 - 第三名 1993年伯明罕 跳馬

1994年

亞洲運動會

銅牌 - 第三名 1994年廣島 跳馬

銅牌 - 第三名 1994年廣島 高低桿

2001年

世界錦標賽

銀牌 - 第二名 2001年根特 跳馬

2002年

世界錦標賽

銅牌 - 第三名 2002年德勒布森 跳馬

亞洲運動會

金牌 - 第一名 2002年釜山 跳馬

金牌 - 第一名 2002年釜山 地板

銀牌 - 第二名 2002年釜山 個人全能

銀牌 - 第二名 2002年釜山 平衡木

2003年

世界錦標賽

金牌 - 第一名 2003年安那罕 跳馬

2005年

世界錦標賽

銀牌 - 第二名 2005年墨爾本 跳馬

2006年

世界錦標賽

銅牌 - 第三名 2006年奧爾胡斯 跳馬

2007年

歐洲錦標賽

銅牌 - 第三名 2007年阿姆斯特丹 跳馬

2008年

夏季奧林匹克運動會（代表 德國）

銀牌 - 第二名 2008年北京 跳馬

歐洲錦標賽

金牌 - 第一名 2008年克萊蒙費朗 跳馬

2011年

世界錦標賽

銀牌 - 第二名 2011年東京 跳馬

2014年

亞洲錦標賽

銀牌 - 第二名 2014年仁川 跳馬

2018年

亞洲錦標賽

銀牌 - 第二名 2018年雅加達 跳馬