華為P50系列7月29日發表！　搭載鴻蒙OS確認在全球推出

▲華為 P50 系列將於7月29日亮相。（圖／取自微博）

特約記者洪聖壹／綜合報導

以「萬象新生」為主題的華為全新一代旗艦機P50系列，預計在 7 月 29 日發表，這首款原生搭載自家鴻蒙OS 的華為旗艦機，由於受到5G晶片缺料影響，該系列可能以限量的形式供貨，即便如此，該公司也正式確認將在全球市場推出。

從國外科技網站開箱的盒裝來看，華為P50系列將會有 P50 標準版、P50 Pro 跟 P50 Pro+ 三款手機，預計搭載麒麟9000處理器，正面螢幕中間上方打孔，更新率也來到 120Hz，P50 將會使用 66W 快充，而 P50 Pro、P50 Pro+ 將會是使用華為自己開發的 100W 快充，從0到100%，20 分鐘內就可以搞定。

從外觀來看，華為在 P50 Pro 系列背後畫上兩個很大的圓圈，首發SONY IMX707（或者 IMX800）感光元件，傳聞上方的圓圈塞入了類似 iPhone 12 Pro 的三角形三主鏡頭排列，預計提供廣角、超廣角跟微距拍攝功能。下方的圓圈將會採用類似小米MIX Fold 的液態鏡頭，主打連續變焦系統。詳細的相機拍攝系統並沒有被官方證實，倒是華為消費者業務CEO余承東近日留下一段話：「前進的道路沒有終點，這一次要在影像領域超越自己，華為P50 系列即將發佈一項業界首創的全新行動影像技術。

第三方合作方面，P50 系列拍照能力方面，可能也是末代徠卡認證機。作業系統方面，預計搭載華為自家的鴻蒙系統（HarmonyOS）與華為應用程式商店，據了解該應用程式商店已經有 134000 個應用程式，生態系當中已經有 400 萬開發者注冊開發平台。

▲官方影片證實 P50 系列仍與徠卡合作。（圖／取自微博）

華為官方已經預告 P50 系列將於 7 月 29 日（四）亮相，根據中國當地媒體報導，華為5G 晶片面臨嚴重缺料問題，P50 系列當中的 P50 標準版可能會以支援 4G 來供貨，而 P50 Pro 系列都會支援 5G，但是可能也會採用限量供貨的形式推向市場。即便如此，GSMARENA 報導，華為芬蘭分公司已經公開說明，華為P50 系列不僅在中國大陸推出，也會在全球市場開賣。