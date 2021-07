埃及最古早貓塑像曝光！3900年前作品推測「不單純是雕像」

▲埃及最古早貓塑像,來自3900年前。Cosmetic Vessel in the Shape of a Catca. 1990–1900 B.C.(圖/The Metropolitan Museum)

埃及最古早貓塑像曝光!專家推測製作年代約3900年前,是第十二王朝早期,目前蒐藏於紐約的大都會藝術博物館。而此塑像是個中空的化妝罐,應該「不單純是雕像」,是可以用的生活用品;另外從作品也能判斷出當時「貓扮演的角色」。

臉書粉專「盲眼的尼安德塔石器匠」經常分享古文物、人類演化相關研究,近日介紹這件古埃及的貓塑像,製作年代是3900多年前,第十二王朝早期,屬於中王國時期;而更早之前,埃及有過貓形象的畫像,此一塑像是至今已知,埃及貓最古早的立體形象。

粉專還提到,這件作品即使沒有任何介紹,也能一眼看出是貓,而製作者充分抓住貓貓的傳神形象。特別的是,這隻貓和之後優雅冷漠的風格不同,而是被塑造成「警覺的狩獵者」,尤其「眼睛是靈魂」。他點出,這件塑像的貓眼由石英製作,襯以銅。「好像永遠看著獵物,看得獵物心裡發寒⋯⋯豪可愛~」

他曾撰文分享,貓的角色在古埃及經歷過明顯得的演變,最早期的作品,可看出貓還是狩獵老鼠的角色;不過之後的作品裡,貓與人一起打獵;而更晚期的作品,貓出現在餐桌旁邊。他笑說,「簡直就是,從獵捕老鼠,變成沙發馬鈴薯」。

