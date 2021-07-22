埃及最古早貓塑像曝光！3900年前作品推測「不單純是雕像」

▲埃及最古早貓塑像，來自3900年前。Cosmetic Vessel in the Shape of a Catca. 1990–1900 B.C.（圖／The Metropolitan Museum）

記者林育綾／綜合報導

埃及最古早貓塑像曝光！專家推測製作年代約3900年前，是第十二王朝早期，目前蒐藏於紐約的大都會藝術博物館。而此塑像是個中空的化妝罐，應該「不單純是雕像」，是可以用的生活用品；另外從作品也能判斷出當時「貓扮演的角色」。

臉書粉專「盲眼的尼安德塔石器匠」經常分享古文物、人類演化相關研究，近日介紹這件古埃及的貓塑像，製作年代是3900多年前，第十二王朝早期，屬於中王國時期；而更早之前，埃及有過貓形象的畫像，此一塑像是至今已知，埃及貓最古早的立體形象。

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粉專還提到，這件作品即使沒有任何介紹，也能一眼看出是貓，而製作者充分抓住貓貓的傳神形象。特別的是，這隻貓和之後優雅冷漠的風格不同，而是被塑造成「警覺的狩獵者」，尤其「眼睛是靈魂」。他點出，這件塑像的貓眼由石英製作，襯以銅。「好像永遠看著獵物，看得獵物心裡發寒⋯⋯豪可愛～」

他曾撰文分享，貓的角色在古埃及經歷過明顯得的演變，最早期的作品，可看出貓還是狩獵老鼠的角色；不過之後的作品裡，貓與人一起打獵；而更晚期的作品，貓出現在餐桌旁邊。他笑說，「簡直就是，從獵捕老鼠，變成沙發馬鈴薯」。

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