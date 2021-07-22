鄭州3年前「砸2千億蓋海綿城市」　微博大V質疑：錢都怎麼花的？

▲鄭州大範圍淹水，災情慘重。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

河南省降下災難級暴雨，省會鄭州市災情嚴重，微博包含「大V」（受微博官方認證的帳號）在內的不少網友都質疑，鄭州3年前曾花費534.8億元人民幣（約2310億元新台幣）打造「海綿城市」，去年完成交付，為什麼「一點作用也沒派上？」

根據大陸《觀察者網》報導，微博大V「何光偉v」是最早提出質疑的其中一人，他在網路上分享了一則「鄭州投入534億元打造城市『海綿』告別看海！」的新聞，並留言，「這534億都咋花的？要不要我幫你們查查？」

▼微博大V發文質疑。（圖／翻攝微博）



也有微博網友發文指出，鄭州各級政府對鄭州城區極端洪澇災害是有清楚認知的，否則也不會在三年前就投入534.8億元打造鄭州海綿城市，「很遺憾去年交付的這項工程，不知道為什麼一點作用也沒有派上？」

對此，大陸華南城市研究會會長、中國城市規劃學會委員胡剛21日在接受《央廣網》採訪時表示，這一觀點有失偏頗，如今城市大面積由硬化路和高層建築構成，雨水沒辦法滲透，建設海綿城市的確很有必要，意義重大，「但並不能應對這種百年以上的特大暴雨。 」

浙江工業大學海綿城市研究中心主任陳前虎也表示，此次河南遭遇的大雨災害非常罕見，不是海綿城市建設所能解決的。

▼網友發文質疑。（圖／翻攝微博）



陳前虎指出，從技術層面分析，海綿城市解決的是中小雨的徑流蓄滯問題，以促進城市地表徑流的就地下滲和雨水可持續循環，此次河南大雨屬於突發特大暴雨，已經超出了海綿城市所能應對的能力，「鄭州這次大雨是非常少見的，造成的災害跟是否建設海綿城市沒有關係。」

許昌學院教授、河南省首席科普專家吳國璽也提到，城市積水問題是綜合性問題，與海綿城市建設不是完全一一對應的關係，「造成城市積水的原因有很多，一是夏季暴雨集中，降水強度大；二是道路硬化面積大，雨水下滲速度慢；三是排水管徑小，不利於下水。」

對於如何緩解城市內澇，吳國璽建議，必須充分發揮原始地形下墊面本底植被、土壤等對雨水的滲透、對水質的自然淨化作用，其次，嚴禁發生侵占、填埋河道的現象，另外，防止道路兩邊綠地、廣場地坪高於道路，「城市湖泊水係是天然的海綿體，湖泊水域空間的維護是實現海綿城市『滲、滯、蓄、淨、用、排』的基礎條件，保護和修復城市水系統，發揮其滯蓄雨水的作用，恢復其生態功能，同樣非常重要。」