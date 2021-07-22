輪流壓制性侵！傳播妹慘遭蹂躪5小時崩潰　2渣男下場曝

▲傳播妹控吳、梁2男輪流性侵，過程中更互相幫忙壓制，讓她在反抗時多處受傷。（示意圖／123RF）

記者羅志華／台北報導

吳姓、梁姓男子於2016年11月，叫傳播妹到新北蘆洲住處，起初活動都算自然，不料2人竟於午夜現出狼爪，先是吳趁傳播妹如廁後撲上，將對方推到沙發扯開衣服吻胸，又拖進廁所指侵，後來更夥同梁輪流壓制性侵，北院判吳、梁各7年10月徒刑。

吳男當晚首次性侵傳播妹後離開，正當她以為事情結束時，不料梁男又接著上，更接連在房間、沙發、馬桶上性侵；傳播妹控訴，她連遭2人蹂躪後，被全裸扛上床，接近凌晨3時許，又被2人輪流壓制手腳性侵，過程中她肢體多處受傷，直到凌晨5時許才停止，事後她才趁隙逃脫。

吳男否認犯罪，稱與傳播妹是性交易，會親胸部是遊戲懲罰，且傳播妹離開時走得很穩，不像被輪姦過；梁男也說是與傳播妹性交易，喊冤坐檯費跟性交易的費用都有結清，案發後也持續跟經紀叫小姐。

傳播妹於審理中多次情緒崩潰，對細節問答更一度哭喊案發已久，「要我怎麼想！？」；法官認為，傳播妹於報案後幾次供述都差不多，且案發有段時間了，加上出庭的壓力，對細節陳述略有模糊很合理，報案時間不但跟案發相當接近，當時的說詞也十分詳細，認定吳、梁犯行明確，依法判刑。

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