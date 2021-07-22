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社會 社會焦點 保障人權

BMW國道自撞「爆成火球」波及2線道　駕駛燙傷驚險跳車

記者游宗樺／新北報導

颱風天雨路滑開車要小心！隨著烟火颱風接近台灣，北台灣21日深夜下起大雨，一輛白色BMW雙門轎車行經國道一號北上33.3公里處時，疑似打滑失控自撞路中護欄，隨後整輛車迅速起火燃燒，駕駛見狀驚恐跳車逃跑，所幸僅有左手臂遭燙傷，並無生命危險，確切事故原因有待警方釐清。

▲▼快訊／國1北上「火燒車」！百萬名車打橫延燒。（圖／翻攝我是五股人）

▲附近住戶目擊大火將轎車吞噬。（圖／翻攝我是五股人）

據了解，年約50歲的男子當時開著BMW 335雙門轎車，行經事發路段時，疑似天雨路滑，整輛車高速撞上路中護欄，隨後轎車失控打滑停在路中，不久車上開始冒出火光，火勢逐漸擴大，熊熊火光照亮往來人車。

▲▼快訊／國1北上「火燒車」！百萬名車打橫延燒。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼快訊／國1北上「火燒車」！百萬名車打橫延燒。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲BMW燒成近乎成為廢鐵。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消獲報到場，發現駕駛已自行下車避難，但他左手臂遭大火灼傷，緊急將他送醫救治，同時拉水線射水灌救，約3分鐘後成功撲滅火勢，所幸無其他人受困、受傷。由於事發路段地面散落大量車體碎片，連BMW的保險桿都飛到對向車道，警方封鎖內側2條車道，由國道清潔人員排除事故，造成北上車流一度回堵。

有網友在臉書社團上PO出現場照片，不少網友直呼有聞到惡臭，還回覆表示「天啊….最近怎麼了」、「空氣中有惡臭，住附近的居民要注意一下」、「希望人沒事」、「有聽到爆炸聲，消防車聲音響的心慌慌」、「願平安」。國道警方已派員到醫院，將對駕駛進行酒測，並進行筆錄以釐清事故原因，

▲▼BMW車體碎片卡進護欄裡，清潔隊員到場清潔排除。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼BMW車體碎片卡進護欄裡，清潔隊員到場清潔排除。（圖／記者游宗樺攝）

▲BMW車體碎片卡進護欄裡，清潔隊員到場清潔排除。（圖／記者游宗樺攝）

BMW 335基本資料：
車身座位：2門4人座
性能數據：306hp@5800rpm 40.8kgm@1300rpm
變速系統：6速自排
引擎形式：雙渦輪增壓, 直列6缸, DOHC雙凸輪軸, 24氣門
排氣量 2979cc
新車價：約340萬元

ET快訊
新北板橋計程車宿舍大火　3死1命危

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