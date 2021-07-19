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搬家小貨車國3竹南段起火！大火瞬間吞噬車頭　駕駛驚逃

▲搬家公司小貨車行經國道3號竹南段時，突然車頭冒出黑煙接著起火燃燒，所幸駕駛趕緊逃生沒有受傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲搬家公司小貨車行經國道3號竹南段時，突然車頭冒出黑煙接著起火燃燒，所幸駕駛趕緊逃生沒有受傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

1輛從台北要到彰化的搬家公司小貨車，行經國道3號竹南段時，小貨車車頭突然冒出黑煙，駕駛見狀趕緊停靠路肩並倉皇逃生，小貨車隨即起火燃燒。苗栗縣消防局立即派遣人車前往灌救，火勢不到30分鐘就被撲滅，但出小貨車車頭已經付之一炬，所幸駕駛沒有大礙。

苗栗縣消防局表示，18日下午1時26分接獲通報，稱在國道3號南下122K處有火燒車意外，消防局立即派遣3車7人前往灌救，消防人員趕往火警途中，遠遠就看見大量黑色濃煙直竄天際，抵達現場發現1輛貨車停放路肩，其車輛已全面燃燒。

▲消防人員不到30分鐘就將火勢撲滅，但整輛車已經付之一炬，至於財產損失部分還在釐清中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲消防人員不到30分鐘就將火勢撲滅，但整輛車已經付之一炬，至於財產損失部分還在釐清中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

小貨車駕駛向警方表示，自己是搬家公司的人，要從台北搬東西到彰化客戶家，怎料開到竹南路段時，引擎蓋突然冒煙，嚇得他趕緊停靠路邊下車查看，隨後竟冒出火花開始燃燒，才趕緊打電話報案。至於詳細事發原因，還待釐清中。

苗栗縣政府消防局第二大隊大隊長曹春風表示，以往受理汽車火警的地點大多發生在快速道路上，可能因為汽車高速或長時間駕駛造成過熱起火燃燒，提醒民眾應定時保養車輛，行進時並應隨時留意車輛狀況，以免造成生命危險。

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