太想過年？陸軍下士跑回家「自主放假16天」！慘吃官司判決曝

▲一名志願役下士幹部放黑假長達16天，遭判拘役40日。（示意圖／陸軍司令部）

記者閔文昱／綜合報導

一名服役於陸軍269旅的陳姓下士，在前年底至去年初參加國軍訓練任務，但因適逢農曆過年，被要求提前返回原單位歸建，等過完年再復返受訓，結果陳男竟「自主放假」，回到新北市的住處長達16天，遭到桃園憲兵隊移送偵辦。對此，桃園地檢署判決指出，陳男行為影響軍隊士氣，以違反職役職責，判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

根據判決書顯示，陳男先前是陸軍269旅的戰車連駕駛士，他在108年12月20日至109年2月21日期間參加國軍聯合戰區層級模擬演訓系統（JTLS）訓練任務，因適逢農曆過年，被要求提前於109 年1月17日返回原單位歸建，並於同年2月3日再返回繼續受訓。

▲陳男為陸軍269旅的戰車連駕駛士。（示意圖／中華民國陸軍臉書）

然而，到了1月17日當天，陳男不僅沒回到部隊，甚至還直接返回位在新北市的住處，未向服役單位報到，也未向服役單位請假，爽放16天黑假，直到2月2日才返回軍營繼續接受訓練，遭到桃園憲兵隊移送偵辦。

桃園地檢署法官認為，陳男當時是現役軍人且為志願役下士幹部，無故放16天假的行為影響軍隊士氣、紀律及人員安全管控，不過陳男部隊所屬的陸軍第六軍團司令部作戰處作戰官也未確實轉達參訓帶隊官的簡訊通知，導致269 旅相關單位不知道陳男未依規定歸建，無法即時由陳男服役部隊的長官通知立刻歸營，所以不能全部歸責陳男。

法官最後認定陳男「無故不就職役逾6 日」，依違反職役職責判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案可上訴。目前陳男也已離開部隊。

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