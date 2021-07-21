1年狂睡300天…平均午覺要睡25天！他患嚴重嗜睡症：每月只醒5天

▲印度有一名男子患有嚴重嗜睡症，一年之中有300天都在睡覺。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

現代有許多人受失眠所苦，想要好好睡上一覺都很難，但印度有一名男子患有嚴重嗜睡症，一年之中有300天都在睡覺，若是一打瞌睡，可能就要睡上20至25天，更是常常工作到一半，直接在客人面前睡著。

根據《今日印度》報導，現年42歲的戴維（Pukharam Devi）住在拉賈斯坦邦（Rajasthan），他在23年前被診斷出患有罕見的嗜睡症（Axis Hypersomnia），一年之中平均有300天都在睡覺，一個月只有5天是清醒的。

他的家人表示，一開始戴維只是會連續睡4到5天，就算看醫生也沒有好轉，而且病情還繼續加重，現在只要他一睡午覺，平均就會睡上20至25天。戴維說，他常常在自家的雜貨店顧店到一半，就直接在客人面前睡著，醒來後就會看看堆在店門口的報紙，算算自己這次到底睡了多久。

Shopkeeper who sleeps 300 days a year dubbed real-life 'demon king' Indian god https://t.co/kshvnE4Ky4 — Daily Star (@dailystar) July 20, 2021

儘管睡眠量非常充足，但戴維還是常常感到劇烈頭痛、精神不濟，他如果睡著的話，日常起居如洗澡、進食，甚至是上廁所都必須依靠家人幫忙。戴維還被附近村民形容成印度神話中的惡魔之王「Kumbhakarna」，據說牠可以睡上6個月不醒來。

據了解，嗜睡症是一種慢性神經睡眠障礙，會導致患者白天嗜睡，或是在24小時內連續睡眠10小時以上。內科醫生Birma Ram Jangid則認為，這其實是一種心理障礙，透過治療就能夠痊癒，「除此之外，若是一個人曾經頭部受傷，或是腦部有過慢性腫瘤，都有可能發生這種情況。」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

台灣速食麵四大天王！味丹味味A排骨雞麵（12入／箱）特價249元