We愛雲分享　兩岸青年影人碰撞出激情火花

記者趙禕/上海報導

正在火熱進行的We愛•第五屆兩岸青年短片大賽，今天舉辦了一場和台北電影節合作的跨海峽雲分享活動，由台北電影節總監李亞梅透過線上視訊，和來自上海戲劇學院電影學院老師王春雲及七十多位兩岸青年導演、往屆大賽參與者、在滬台青和短片拍攝愛好者交流分享短片創作的心得。

▲台北電影節總監李亞梅透過視訊，和七十多位兩岸青年交流分享短片創作的心得。（圖／主辦單位提供）

「We愛．兩岸青年短片大賽」是由兩岸青年共同打造的品牌競賽，經歷四年的打造與累積，有超過6000部作品參加比賽，誕生了200多部優秀作品。兩岸青年創作者用鏡頭語言展現了愛生活、愛學習、愛城市的廣闊視野，帶來許多家庭親情、交友戀情、工作成長、生活愛好等不同領域裡近在身邊的鮮活故事；把他們對於愛的理解、包容、思考和闡釋，以及朝氣蓬勃的激情和夢想未來的創意分享給更多人。

▲李亞梅強調只要有好的選題，控制片長，講好故事，就能夠給觀眾甚至整個社會帶來長效的感動。（圖／主辦單位提供）

台北電影節總監李亞梅已經連續三屆擔任We愛評委工作，在今天的視訊線上，她分享了短片創作最新的發展趨勢、優秀短片的評審標準、如何創作出感動觀眾的作品等話題。近年來進軍短片領域的人越來越多，短片製作成本也大幅提高，在台灣甚至有短片的投資已經達到新台幣300萬元，這不但推動短片製作的水準大幅提高，也有利於人才發掘和長片的進步。

李亞梅支持青年從影人把短片創作當成職業生涯的起點，只要有好的選題，把片長控制在15到30分鐘，把美好的故事講好，就能夠給觀眾甚至整個社會帶來長效的感動。她還特別提醒有志向從事影視製作的青年影人，要對自己的喜好和作品有充分的認識，選擇「對的」平台呈現。

▲參與今天活動的青年影人從分享中得到滿滿的收獲。（圖／主辦單位提供）

參與今天活動的青年影人趁著難得的機會提出各式各樣關於短片製作相關的問題，更有人提出讓台灣青年和大陸青年組團合拍影片的期待。對此，「We愛．兩岸青年短片大賽」主辦方表示，即使受到新冠疫情影響兩岸的交流交往，We愛短片大賽還是推出定製片環節，邀請兩岸入圍影人共同製作，並在各大知名平台播放；未來也將堅持這樣的理念鼓勵兩岸青年共同合作拍攝影片。

▲今天的活動引發熱烈的迴響。（圖／主辦單位提供）

第五屆「We愛．兩岸青年短片大賽」目前還在持續徵集稿件，主辦方歡迎兩岸青年影人踴躍參與，登陸大賽官網報名參賽，開啟We愛之旅。

▲主辦方歡迎兩岸青年影人踴躍投稿參與第五屆「We愛．兩岸青年短片大賽」。（圖／主辦單位提供）