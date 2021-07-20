桃園版男人幫！10天26確診「一半是特殊交友圈」　他8天內就住5旅館

▲桃園0720疫情說明記者會 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳韻如／桃園報導

桃園市20日新增2例本土案例，其中案15543為健身教練，與案15407有些交往，而其足跡顯示，他8天就住了5間旅館。對此，衛生局長王文彥表示，桃園近10天本土案例有26例，但其中13例就與特殊交友圈有關，宛如桃園版男人幫，因此也呼籲，「交朋友要避免違規或是危險的社交環境」，若有自我懷疑的情形，請撥打1922或自行快篩。

市長鄭文燦在下午的疫情說明會中表示，案15543為20多歲男性，因曾接觸案15407，再經過對方告知確診後，他自行購買快篩試劑篩出陽性，隨後到醫院採檢確診，而其足跡8天內就遍布5大旅館。

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對此，衛生局長王文彥補充說明，該個案曾經擔任教練，不過目前待業在家，而其跟15407有些交往，足跡上也都已顯示出來。

王文彥也分析，桃園近10日以來的本土個案有26人，而其中13人就是特殊交友圈所產生出來的，而這些個案又會影響到職場以及家人，因此呼籲，「交朋友要避免違規或危險社交環境」，若有症狀或自我懷疑，請立即撥打1922，「希望交友的行為還是要安全」，有任何問題衛生局也都會盡力協助。