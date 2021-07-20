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社會 社會焦點 保障人權

鞋墊放魚哥抓到了！變態男愛聽女人尖叫　她一腳踩爆血肉模糊

記者吳奕靖／高雄報導

高雄左營一名網友PO文表示，好友13日晚間將鞋子脫放在公司門口，不料卻遭一名中年男子悄悄拿走，還在鞋墊下方塞滿「一堆小活魚」，不知情的友人穿上鞋子，腳下瞬間傳來恐怖觸感，一掀開鞋墊赫見「血肉模糊」的噁心景象，現在警方已抓到人了，發現變態男竟然是要「享受女性尖叫」的快感。

▲蕭姓男子表示喜歡享受女子尖叫的快感，所以才在鞋子內放魚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲蕭姓男子表示喜歡享受女子尖叫的快感，所以才在鞋子內放活魚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件發生之後，警方調閱監視器發現頭戴米白色棒球帽，身穿藍色外套、淺色牛仔褲、腳穿白底黑球鞋之男子嫌疑重大，該男蹲在報案人工作的店外，再鬼鬼祟祟將店外放置的球鞋拿走，一段時間再放回原位，而報案人下班後穿鞋時，感覺到鞋墊有異物感，檢查後發現有鞋內被放置小活魚，受到驚嚇而把鞋子向外丟，立即到派出所報案。

鎖定特徵後，員警擴大調閱監視器發現一計程車駕駛涉有嫌疑，而該計程車行跡遍佈北高雄，警方隨即加強攔查，並於19日下午，攔查到這台計程車，確定42歲的蕭姓駕駛涉案，他向警方表示自己單純只是覺得「好玩、有趣」，才做了這件事，而且喜歡享受女孩子的尖叫快感，這個理由讓員警也很傻眼，至於小魚的來源，他也沒多做解釋，警方隨後依毀損跟恐嚇兩項罪名送辦。

▲蕭姓男子表示喜歡享受女子尖叫的快感，所以才在鞋子內放魚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲蕭姓男子表示喜歡享受女子尖叫的快感，所以才在鞋子內放魚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件就發生在13日晚間8點多走進公司，一名女子將鞋子脫在公司門口，不料一名頭戴卡其色帽子、穿著牛仔褲的中年男子一路尾隨，見好友走進公司後，還悄悄上前拿走鞋子，並在2隻鞋的鞋墊下方塞滿「一堆小活魚」，隨後再裝作若無其事將鞋子放回；不知情的好友下班時一穿鞋，腳底立刻傳來噁心的觸感，掀開鞋墊一看後當場崩潰。

原PO氣憤地表示，事後上網一查才發現2019年11月底就有類似的案件發生，從手法、穿著來看應該就是同一個人，「到底怎麼回事，還可以讓他2年後又出來作亂？真的不知道這是存什麼心態，真的很噁心！」原PO表示，最後朋友只好將鞋子打包丟了，「有人知道這位『鞋墊放魚哥』是誰嗎？這到底是什麼奇怪的癖好？」

對此網友紛紛直呼，「天啊！這我以後穿鞋子會有陰影！」「想必當下腳底的觸感應該非常噁爛」、「那是活生生的小魚，是生命耶」、「真的很噁心耶，兩年前發生，然後兩年後突然又重現江湖，這其中必有詐！」「怎麼有點感覺像是在下降頭之類的啊」、「莫非是混得不好，想鞋魚翻身？」

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