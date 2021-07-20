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社會 社會焦點 保障人權

他直諫教育部「真改眞：才是正解」　遭拒怒打官司

▲臺北高等行政法院。（圖／記者黃宥寧攝）

▲王姓男子因姓名裡有「眞」字，但「眞」字卻並非教育部的正體字，向教育部建議未果後，怒提行政訴訟。（圖／記者黃宥寧攝）

記者林冠吟／台北報導

台北一名王姓男子因為名字裡有「眞」一字，不滿教育部未將「眞」設為正體字而是異體字，更未納入教科書、字典與電腦系統中，函請教育部將「眞」為正體字遭拒，怒提行政訴訟。不過台北高等行政法院審理後，認為教育部拒絕王男並非行政處分，以不符合行政訴訟要件為由，判王男敗訴。

王男因為姓名中有「眞」字，因不滿教育部將「眞」設為異體字，而設「真」為正體字，更未將「眞」字納入教科書、字典和電腦系統中。他指出從歷代文獻當中雖然都可以看到「眞」、「真」2種字型，但還是建議教育部應將「眞」改為正體字，並納入字典中，送函至教育部。

不過去年12月教育拒絕王男的請求，並表示訂定標準字體是為了方便國語文教育的進行，讓學生在學習的過程當中，不必因為字型的分歧，使得學習上受阻，而在1954年的國常課本生字筆順教學指導、1967至1989年由編譯館主編的國民小學國語課本，也皆以「真」字來教授。

教育部指出，先前曾委託師範大學國文研究所成立專案小組，研訂常用國字標準字表，並在1982年公告「真」為常用國字標準字，將「眞」字收為異體字，屬同音、同義但不同型的文字；若有電腦造字的需求，也可以向國發會全字庫提出申請，因此拒絕王男的申請。

王男不服，再提行政訴訟。台北高等行政法院審理後認為，教育法規是為保障人民的受教權，同時確定我國教育方針及健全的教育體制，並沒有賦予人民向教育部請求改字的權力，認為王男的申請，僅能算建議，並非是「依法申請案例」，教育部拒絕王男也只是「觀念通知」，並非行政處分，以不符合行政訴訟要件為由，判王男敗訴。

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