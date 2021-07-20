【廣編】iRent瞄準使用者需求　推出全新訂閱制月付99起

▲iRent為消費者量身打造的全新訂閱制即將上線。

圖、文／和雲行動服務提供

國內唯一橫跨汽機車共享平台iRent將於7月21日（三）推出「全新訂閱制」方案，未來消費者只要透過iRent APP即可一鍵購買，且月付金額大幅降低，機車最低月付99元起、汽車最低月付149元起，除了可趟趟享有優惠費率、同時再送免費租車時數，滿足不同用戶多元交通需求。

iRent訂閱制針對共享機車服務，共推出三種不同等級的資費方案，每月最低只要99元，不分平假日皆可享有每分鐘1.5元的優惠費率，及免費租車時數50分鐘，是通勤族或嘗鮮使用共享運具者的首選。共享汽車服務亦有兩種不同資費方案，代步首選適合臨時有用車需求或初期體驗共享服務等羽量級用戶，只要月繳149元就可輕鬆移動，不限車款、不分同站或路邊租還之服務模式，皆能享有平日時租優惠99元，及免費60分鐘租車時數。另外，iRent訂閱制為滿足高用量客戶需求，提供汽機車超值大省方案，用戶每月只需2,999元，即可同時享有機車與汽車超省優惠費率，除了平日可享每小時90元的超低租金外，iRent亦贈送平日33小時（價值約4,125元）的免費時數，另如臨時需要使用共享機車，還可享有每分鐘1.8元的優惠費率。

立即下載iRent APP即可於7月21日（三）起搶先訂購體驗，2021年12月31日前如取消訂閱免收作業費 (代步首選方案除外)，iRent全新訂閱制上線預告：https://www.easyrent.com.tw/upload/event/110event/2138/。