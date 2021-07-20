彰化首設「家用快篩站」　不會操作來這就對了！檢驗完還有證明

▲彰化家用快篩站啟用。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

全國疫情趨緩，因應降級解封後，持續監控社區潛藏病毒的迫切性，彰化縣政府成立全台第1個家用快篩DIY衛教諮詢站，未來凡是經由醫療院所轉介，民眾前往快篩皆免費，檢驗完畢還有證明；若是公司行號或民眾若有意願快篩者，未帶試劑者每人400元、自帶試劑篩檢費100元，全程皆有護理師在一旁協助。

家用快篩站設在彰化縣衛生局前的成功停車場，一早便有3名由診所轉介的民眾，一名小姐說，她人不舒服到診所看診，醫師建議她進一步做抗原快篩，並開轉介單到快篩站檢驗，她說，其實到快篩站檢驗，有護理專業人士協助，就不怕自己做的不對，還會增加偽陽性、偽陰性的風險，15分鐘後檢測結果陰性，3人都鬆了一口氣。

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王縣長指出，家用快篩站將透過轉介服務及免費篩檢，現場由專責醫事人員直接衛教諮詢，使民眾能正確採檢，解決不會操作使用家用快篩試劑的煩惱，從今天開始成立後，每週一到週五下午4時到6時，現場都有專業護理人員讓民眾可以諮詢使用，希望多管齊下，讓疫情獲得有效的控制。

目前彰化縣有486家西醫診所、27個衛生所，提供轉介服務，只要是民眾有呼吸道症狀未滿2天，且無任何旅遊史或接觸史，經醫師轉介者，可持COVID-19家用快篩DIY衛教諮詢轉介單及健保卡，免費篩檢。另外一種是自費篩檢，提供民眾、企業公司行號也可以預約諮詢使用，為自己的公司進行監控是否有潛在感染者，大家一起來防疫。

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