身陷罷免危機　林昶佐找夜市會長商討艋舺商圈振興方案

▲林昶佐結合萬華夜市會長們舉行線上記者會。（圖／翻攝自林昶佐臉書直播）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第五選區（萬華、中正）無黨籍立委林昶佐面臨罷免危機，罷免團體19日將第一階段連署書送赴中選會，對此，林昶佐20日上午在與萬華6大夜市的會長們視訊後表示，現在民眾期盼疫情持續降溫，讓生活盡快回歸常軌，他還是聚焦在本身在進行的工作，把這些做好比較重要。

林昶佐日前遭環南市場自治會會長林勝東公開嗆聲「沒來關心過」，引發多個團體發動罷免案，其中無黨籍北市議員鍾小平與罷免領銜人鄭大平等人，19日至中選會提交第一階段連署書共計4300百份，將由選務單位查對是否達到第一階段的罷免提議門檻。

林昶佐今天上午舉行「情義團結，萬華大奮發」線上記者會，包括艋舺夜市商圈發展促進會李昭成理事長、廣州街夜市蔡溪浚會長、梧州街夜市周瑞巖會長、南梧州夜市朱寶臻會長、華西街夜市鄭育青會長、西昌街夜市吳木欽會長、艋舺夜市陳姿卉會長等人均與會力挺。

對於外界關注是否會「正面對決」罷免團體，林昶佐今天會中隻字不提關於罷免相關的事情，僅聚焦在宣傳艋舺6大夜市商圈振興的募資振興方案。他受訪時強調，這場記者會與flyingV合作且籌備已久，中間也開過多次線上會議，一步步按照計畫進行，並在疫情逐漸趨緩時舉行，不是為了迎戰罷免團體。

對於近期面臨罷免危機，林昶佐說，現在民眾希望疫情持續降溫、趕快振興，讓生活盡快回到常軌，這是所有民意代表努力的方向，至於其他的一些議題，他都尊重，但還是聚焦在本身在做的工作，把工作做好比較重要。