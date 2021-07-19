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吳釗燮接受西媒專訪：台海和平不僅是兩岸議題　更是全球關注焦點

▲▼吳釗燮接受西班牙世界報專訪。（圖／外交部提供）

▲吳釗燮接受西班牙世界報專訪。（圖／外交部提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

外交部長吳釗燮15日接受西班牙「世界報」視訊專訪，訪談內容於19日刊出。吳釗燮深入說明中國對台灣構成的威脅、台美關係進展及台灣爭取參與國際組織等議題，他強調，台海和平不僅是兩岸議題，更是全球關注的焦點。

吳釗燮指出，中國軍機近來在台灣周邊頻繁演訓，國際社會已多次表達關切並擔憂中國破壞台海穩定與印太區域和平的軍事擴張行動；因此包括四方安全對話（QUAD）、美日峰會、美韓峰會、歐日領袖峰會、七大工業國集團（G7）外長會議、日澳2+2外長及防長會談、G7領袖峰會、美歐盟領袖峰會等國際重要會議，均重申維持台灣海峽和平穩定的重要性，顯示台海和平不僅是兩岸議題，更是印太區域及全球關注的焦點。

台美關係方面，吳釗燮強調，拜登政府上任以來，以具體行動展現對台灣的堅定支持，除邀請我國駐美代表蕭美琴大使參加就職典禮外，美國國務院也大幅放寬對台交往準則，並派遣拜登總統摯友、前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd）及其他參議員等率團訪台等舉措，向我方保證美國對台灣的承諾「堅若磐石」。台美關係長期緊密友好，近年來不斷穩健提升，我國將在雙方既有的深厚基礎上，持續與拜登政府推動各領域的合作，提升台美合作夥伴關係。

▲▼吳釗燮接受西班牙世界報專訪。（圖／外交部提供）

有關我國爭取參與國際組織，吳釗燮表示，各國均盼後疫情時期強化國際合作，台灣在全球衛生等各項議題均為世界不可或缺的夥伴，在許多專業領域的成就廣受國際肯定。我方爭取參與世界衛生大會（WHA）的訴求，持續獲得國際社會的強勁支持。歐盟及G7今年史無前例明確支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）及WHA，另有超過100個國家、3,000位國會議員也強力為台灣發聲。

吳釗燮指出，西班牙與台灣同是維護自由、民主、人權的理念相近國家，我方籲請西班牙政府支持台灣參與國際組織，提升雙邊夥伴關係，一起為民主國家的和平與發展做出貢獻。

西班牙第二大報「世界報」創於1989年，讀者遍及西國政府及各界菁英。網路版閱覽逾2,500萬人次，深具輿論影響力。

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