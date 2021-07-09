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限量！超商買得到阿中部長同款「戰貓口罩」了　還有愛心國旗款

▲▼全家推「感恩的心」醫療口罩。（圖／業者提供）

▲感謝日本、美國、立陶宛捐疫苗，2大超商推限定口罩表示感謝。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣本土疫情嚴峻，日本、美國、立陶宛先後送暖捐贈台灣疫苗，為感謝這些友好國家，2大超商特意推出限定款「感恩口罩」，像是全家就把3國國旗製成愛心形狀印在口罩上，搭配各國的「謝謝」來表達感謝，而萊爾富則是一次就有3款選擇，包括阿中部長戴過的「戰貓口罩」以及台日款、立陶宛款，即日起陸續開賣，通通數量有限、售完為止。

▲▼全家推「感恩的心」醫療口罩。（圖／業者提供）

▲3國國旗變身愛心模樣印在口罩上十分可愛。

全家推出「感恩的心」醫療口罩，將日本、美國、立陶宛的國旗變身成愛心模樣後印在口罩上，一旁則搭配著用各國語表達「謝謝」之意的文字，十分可愛又有創意，預計7月14日至31日限定登場，且不提供單獨販售，期間須於各門市購買指定商品單筆滿額就可用1元加購1個，限量15萬個，售完為止。

▲▼萊爾富口罩。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富買得到與阿中部長同款的戰貓口罩。

另，萊爾富則推出3款限定醫療口罩，首推超可愛的「戰貓款」口罩，這口罩可是駐美代表蕭美琴的特製版口罩，就連阿中部長也戴過，掀起不小熱議，還有2款「台日款」、「立陶宛款」盒裝口罩，首批限量各只有4000盒，即日起開放至Hi-Life VIP APP購買，售完為止。

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