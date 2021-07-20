搭不到商務艙「就全體改經濟艙」！　他轟高層之亂：把基層踩腳下





▲戴資穎等選手搭乘經濟艙飛往日本。（圖／翻攝自instagram／tai_tzuying）

記者施怡妏／綜合報導

我國東奧選手19日從松山機場搭包機前往日本，全數選手卻搭經濟艙，而官員卻坐商務艙，引發各界不滿，資深媒體人蔡詩萍表示，答應了選手就該想辦法落實，若做不到也該事前告知，向選手致歉，所有人包含高層通通坐經濟艙，「公平可以消弭很多不爽」，認為整件事情，關鍵全在主事者的腦袋上。

「高層，高層，多少顢頇，假汝之名！」資深媒體人蔡詩萍在臉書發文，選手該不該搭商務艙，根本不應該是問題，如果答應選手的事情做不到，事前誠懇的道歉，請選手包容，全體高層通通坐經濟艙，「松山機場到東京，能有幾小時距離？搭經濟艙，對『高層』會不舒服到不能忍受嗎？」

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蔡詩萍認為，選手搭不搭商務艙，可以不是問題，但也可以是大問題，「關鍵全在主事者的腦袋上」，如果位置不夠就分成兩個航班，再不行就全體搭經濟艙，一旦如此，不相信選手及親人還有社會大眾，會像現在那麼憤怒，「『高層』的明智判斷，可以化解很多的不爽；『高層』的以身作則，可以讓人知道什麼叫身先士卒的現代意義」。

蔡詩萍感嘆，可惜最近太多事件，只讓大家看到「高層是多麼的自我感覺良好」，全台灣都缺疫苗的狀況下，很多基層堅守第一線，卻縱容高層先施打疫苗；在三級警戒還沒解除時，搶搭微解封的列車，去高檔Villa渡假，「是什麼樣的政府領導思維，會迭創出『高層文化』的高高在上心態，而狠狠把『基層』踩在腳下呢？到底是誰豢養了你們的傲慢？」

貼文一出，網友們也憤恨不平，「高官坐商務，選手坐經濟，高官還去villa渡假吃火鍋，真的好棒棒」、「企業界也是如此！很遺憾這是一種普世生態」、「官大學問大，官大福利大，再一次證明啊」、「這些官員吃相難看」、「這些行為都深刻的印在人民心裏」、「現在的高層官員養尊處優慣了」。