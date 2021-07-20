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海地20日成立新政府　新任總理出爐！官員：必須「儘快」選舉

▲▼海地總統摩依士2016年當選時，在妻子旁發表演說。（圖／路透社）

▲海地前總統摩依士（Jovenel Moise）總統遇刺身亡。（圖／路透社）

中央社太子港19日綜合外電報導

海地官員今天透露，在摩依士（Jovenel Moise）總統遇刺身亡後主理國家大政的臨時總理喬塞德（Claude Joseph）將卸任，新任政府將成立，總理為亨利（Ariel Henry）。

接近總理辦公室的這名海地政府官員表示，新任政府沒有總統，必須「儘快」舉行選舉。

摩依士7日凌晨在太子港宅邸遭到射殺數天前，已任命亨利接替喬塞德的總理職位。但在摩依士遇害後數小時，喬塞德宣布「戒嚴」，並自稱主掌大局，從而引發權力鬥爭。

此外，海地並無可運作的國會，也沒有可行的權力繼承程序；同時在摩依士身亡後，已深陷政治和安全危機中。

上述官員說：「連日來，喬塞德和亨利召開了一些事務性會議，結果商定組成一個具有廣泛代表性的政府，由亨利擔任總理。」

這名官員表示，新任政府將在明天就職，喬塞德將再次擔任以往擔任過的外交部長一職。

▼新任政府將成立，總理為亨利（Ariel Henry）

Un nouveau gouvernement sera formé mardi en Haïti, avec à sa tête le premier ministre Ariel Henry, qui avait été nommé...

La Presse 發佈於 2021年7月19日 星期一
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